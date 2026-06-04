Польша из соображений безопасности с 10 июня ограничит полеты на высотах до примерно 3 км в восточной части страны. Об этом сообщило Польское агентство аэронавигационного обслуживания (PANSA). Ограничения не затронут пассажирские самолеты, поскольку те летают на больших высотах.

В ночное время — от захода до восхода солнца — в зоне будет действовать полный запрет на полеты, за исключением военных воздушных судов и согласованных с военными взлетов и посадок в аэропорту Депултыче-Крулевске.

Днем, помимо военных воздушных судов, в зоне разрешены, в частности, санитарные, поисково-спасательные и некоторые другие специальные рейсы, а также смогут летать отдельные беспилотники при соблюдении условий.

«Зона будет действовать круглосуточно. В зависимости от местоположения она будет простираться примерно на 20—50 км вглубь территории Польши», — говорится в сообщении.

PANSA подчеркивает, что вход в эту зону воздушных судов, не подпадающих под исключения, будет считаться нарушением авиационного законодательства. Агентство не уточняет, какая ответственность может грозить нарушителям. Ограничение будет действовать до 9 сентября.

Судя по опубликованным PANSA схемам, зона проходит вдоль всей границы Польши с Беларусью и Украиной.