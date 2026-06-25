Сенат США поздно вечером не поддержал резолюцию, которая стала бы повторным упреком администрации президента Дональда Трампа из-за военного конфликта с Ираном. Как пишет The Hill, документ был отклонен при голосовании с результатом 47 голосов «за», 50 — «против» и одном воздержавшемся.

Резолюция предусматривала требование вывести американские вооруженные силы из боевых действий в отношении Ирана, если такие действия не санкционированы официальным объявлением войны или отдельным разрешением Конгресса на применение военной силы. Инициатива рассматривалась как попытка Конгресса подтвердить свои конституционные полномочия по объявлению войны.

Незадолго до голосования сенатор Рэнд Пол сообщил, что проголосует «воздержался», а не «против». По его словам, такое решение связано с просьбой президента учесть текущий переговорный процесс. «Поскольку боевые действия, судя по всему, завершены, а президент попросил меня принять во внимание его переговорную позицию, я сделаю это. Мой голос “воздержался” — это способ дать президенту больше пространства и рычагов для достижения прочного мира», — заявил Пол.

По данным The Hill, ранее в среду республиканские сенаторы выслушали позицию Трампа по поводу конфликта. После этого сенатор Билл Кэссиди сообщил, что вступил с президентом в жесткий спор из-за недостаточной информированности Конгресса о ходе кампании против Ирана. Вскоре Белый дом организовал для него брифинг с участием вице-президента Джей Ди Вэнса и спецпосланника Стива Уиткоффа. После встречи Кэссиди назвал брифинг обстоятельным и проголосовал против резолюции.

Как пишет Politico, сенатор Джон Кеннеди назвал Трампа «разъяренным, как шершень-убийца» из-за голосования по Ирану, а сенатор Роджер Маршалл описал ситуацию как «очень похожую на заседание совета больницы, когда группа врачей кричит друг на друга». Сенатор Джон Корнин заявил журналистам, что Трамп завершил выступление на объединяющей ноте, но только после того, как в течение часа «говорил о вещах, которые отнюдь не объединяли».

Как отмечает издание The Hill, сама инициатива была вынесена из комитета в мае при поддержке Кэссиди. При этом тот факт, что документ дошел до голосования в Сенате, свидетельствует об изменении настроений в Конгрессе на фоне внутриполитических последствий конфликта с Ираном. Ранее на этой неделе аналогичную резолюцию одобрила Палата представителей, а затем с небольшим перевесом поддержал и Сенат.