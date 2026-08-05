В результате атаки беспилотников на Тульскую область загорелся сортировочный центр Wildberries. Один человек получил ранения, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его словам, беспилотник упал на территорию объекта, после чего начался пожар. На месте работают оперативные службы, пожарные подразделения ликвидируют возгорание. Погибших, по предварительным данным, нет.

В пресс-службе Wildberries уточнили, что сотрудников и посетителей центра заранее эвакуировали. Прием текущих поставок временно ограничен, их перенаправляют на другие объекты компании.

Миляев также сообщил о повреждении двух многоквартирных домов в Веневском районе и двух производственных объектов — в Новомосковске и Узловском районе. По его данным, всего за ночь над Тульской областью были уничтожены 107 беспилотников.

БПЛА в других регионах России

— В Острогожском районе Воронежской области объявлялась тревога из-за угрозы непосредственного удара беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев.

— Над Москвой были сбиты десять беспилотников, сообщил мэр Сергей Собянин.

— В Саратовской области объявлялась беспилотная опасность, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

— В аэропорту Ульяновска вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.

— В аэропорту Кирова также вводились временные ограничения.