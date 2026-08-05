Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим не согласовал предложенный Советом мира план по разоружению ХАМАС. По его словам, израильские военные не будут отводить войска с занимаемых позиций в секторе Газа до тех пор, пока палестинское движение не будет полностью разоружено, пишет газета The Times of Israel.

«Президент США Дональд Трамп или его команда считают, что могут добиться разоружения ХАМАС и демилитаризации Газы. Мы изучаем это предложение. Нам направили проект, но мы с ним не согласились. Это был не наш проект. Мы направили свои замечания», — сказал Нетаньяху в видеообращении, опубликованном во вторник в Facebook*.

Премьер подчеркнул, что Израиль не намерен отводить войска «с нынешних позиций» в секторе Газа до полного разоружения ХАМАС.

Эта позиция, судя по всему, расходится с предложением Совета мира, предусматривающим отвод израильских сил к первоначальной «желтой линии» — демаркационной линии, установленной в рамках соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в октябре 2025 года. После этого Израиль расширил контролируемую им территорию сектора Газа примерно с 53% до более чем 60%.

Согласно плану, дальнейший отвод израильских войск за «желтую линию» не требуется до тех пор, пока ХАМАС как минимум не начнет передавать свое оружие. Однако из заявления Нетаньяху следует, что Израиль не готов отводить войска даже на первоначальные позиции.

При этом описанный Нетаньяху документ изначально не предполагал отдельного согласования с Израилем: его положения стали результатом переговоров между ХАМАС, подконтрольным Трампу Советом мира и странами-посредниками — Египтом, Катаром, Турцией и США.

Американский чиновник, выступавший перед журналистами на прошлой неделе, заявил, что предложение о разоружении ХАМАС является продолжением представленного Трампом 20-пунктного плана по прекращению войны в Газе, который Израиль принял осенью прошлого года. По словам представителя администрации США, Израиль должен лишь продолжить выполнять условия этого плана. Он также предупредил, что Трамп будет «очень разочарован», если Иерусалим заблокирует реализацию новых договоренностей.

На фоне разногласий в понедельник представители Совета мира прибыли в Иерусалим для встречи с Нетаньяху. Они пытались добиться согласия израильского премьера на предложенный механизм разоружения ХАМАС. Однако договориться, судя по всему, не удалось.

После встречи Совет мира допустил пересмотр отдельных положений соглашения, в том числе условий отвода израильских войск. Изменение первоначальных договоренностей в пользу Израиля, однако, может поставить под угрозу поддержку плана со стороны ХАМАС, на получение которой посредники потратили несколько месяцев.

Помимо отвода войск к первоначальной «желтой линии», план предусматривает немедленное прекращение всех военных операций Израиля в секторе Газа после его вступления в силу. Израиль ранее выступал против этого условия, однако, как сообщали источники, согласился ужесточить правила применения силы: для нанесения отдельных ударов потребуется предварительное одобрение начальника Генштаба ЦАХАЛ.

В своем видеообращении Нетаньяху не стал отрицать возможное изменение правил применения силы, но заявил, что израильские военные будут «делать все необходимое», чтобы защищать себя, территорию страны и ее граждан.

Ранее «Аль-Джазира» сообщала, что по итогам встречи с верховным председателем Совета мира Николаем Младеновым Нетаньяху подтвердил наличие разногласий с Трампом по предложенному плану стабилизации ситуации в секторе Газа. Израильский премьер настаивал, что полное разоружение ХАМАС и демилитаризация анклава должны предшествовать началу его восстановления.

«У меня есть разногласия с президентом Трампом, которые я не скрываю, по поводу недавнего соглашения с ХАМАС. (…) ХАМАС должен быть разоружен, а сектор Газа демилитаризован, прежде чем переходить к этапу восстановления», — заявил Нетаньяху.

На прошлой неделе Трамп заявил, что соглашение Совета мира предусматривает полное разоружение ХАМАС. После этого израильские войска должны покинуть сектор Газа, а международные силы стабилизации — совместно с новой палестинской полицией — взять на себя обеспечение безопасности жителей анклава и соседних территорий.

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