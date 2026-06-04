Замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш предложил установить в России годовой лимит на замещение сотрудников искусственным интеллектом. О своей идее он рассказал Life.ru в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Депутат напомнил недавний громкий сюжет о сокращении американским IT-гигантом Oracle сразу 30 тыс. сотрудников в течение одного месяца. При этом, как выяснил журнал Time, людей заменила нейросеть, которую обучали уволенные из компании программисты.

«В России по закону такое сокращение возможно — как сокращение штата. Но нельзя допустить, чтобы технологический прогресс шел по головам людей», — подчеркнул парламентарий.

Согласно его инициативе о лимите, одна компания сможет заменять ИИ не более 10% своего штата в год. В микроорганизациях, где работает менее 15 человек, можно будет замещать больше сотрудников, но тогда работодатель обязан обеспечить уволенным переобучение с гарантией дальнейшего трудоустройства.

Как считает Панеш, такое ограничение позволит бизнесу внедрять передовые технологии, но не отправлять на улицу сразу половину коллектива.

В целом, при сокращении из-за внедрения ИИ компании должны предоставить профессиональное обучение, которое будет для сотрудника бесплатным, сказал депутат. Оплачивать учебу он предлагает самой организации, либо привлекать Фонд соцстрахования. Государство при этом обязано помочь в трудоустройстве через центры занятости.

Чтобы работодатели не смогли «заметать следы», Панеш считает нужным создать публичный реестр организаций, которые массово (более чем на 5%) сокращают персонал ради внедрения ИИ. Эти компании должны будут отчитываться, также публично, о числе сотрудников, которых переучили и трудоустроили.

Работодателей, которые внедряют ИИ, но не увольняют людей, депутат предлагает поощрять налоговыми льготами.