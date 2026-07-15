США ввели санкции против двух россиян и одной российской компании, обвинив их в причастности к международной сети, которая закупает оружие для Ирана. Об этом сообщается на сайте управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

Санкционный список расширен в связи с обстрелом торговых судов в Ормузском проливе со стороны Ирана, говорится в релизе.

Ограничения введены против зарегистрированной в Москве компании по авиаперевозкам «Авратек» и ее предполагаемых сотрудников — Вадима Дружбина и Марии Селиной.

Согласно релизу американского Минфина, Селина возглавляет финансовый отдел «Авратека» и помогала еще одному фигуранту санкционного списка — гендиректору иранской компании Nika Jet Company Бехрузу Намази — осуществлять закупки от имени Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Дружбин, как утверждается в релизе, координировал иранские поставки, а также поездки Селиной и Намази.

По данным Минфина США, компания Nika Jet Company базируется в Тегеране и предоставляет услуги по производству, распространению и техническому обслуживанию авиационных запчастей и БПЛА. На сайте компании «Авратек» говорится, что это «многопрофильная компания с широким спектром деятельности», включая инвестиции, консалтинг, логистику и страхование.

Кроме того, в санкционный список внесены нигерийская компания — посредник Vanguard Tactical Supply Limited и гражданка Италии Дуния Эттаиб, которая, по версии Минфина США, «сознательно участвует» в закупке оружия для Намази.

«Указанные сегодня субъекты являются примером того, как Иран использует зарубежные авиационные и транспортные компании, финансовые каналы и координаторов поездок для сокрытия роли КСИР в незаконных закупках, а также для перемещения материальных средств и персонала по всему миру», — говорится в заявлении американского ведомства.

После обстрела коммерческих судов в Ормузском проливе президент США Дональд Трамп объявил, что перемирие с Ираном больше не действует. С тех пор Вашингтон и Тегеран пять дней подряд обмениваются ударами.

15 июля Центральное командование ВС США заявило, что новая волна ударов призвана ослабить военные возможности Ирана, использованные для атак на суда в Ормузском проливе.