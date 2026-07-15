Российские туристы, которых задержали за чтение Библии в соборе Святой Софии в Стамбуле, находятся в депортационном центре, сейчас решается вопрос об их высылке. Об этом RTVI рассказали в Генконсульстве России в Стамбуле.

«В настоящее время они находятся в депортационном центре. Управлением по вопросам миграции решается вопрос об их депортации. Держим вопрос на контроле», — сообщили в диппредставительстве.

14 июля в Генконсульство поступило обращение от родственников Игоря и Виктории Ф. об их задержании в Стамбуле.

«Сотрудники Генерального консульства для прояснения ситуации оперативно связались с отделением полиции стамбульского района Фатих, куда российские граждане были доставлены. Находимся в контакте с адвокатом задержанных, присяжным переводчиком и турецкими компетентными органами», — добавили в российском диппредставительстве.

Ранее телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил о том, что россиян задержали за чтение Библии в Айя-Софии, книгу они принесли с собой. По словам Виктории Ф., она не знала, что в музейной части собора запрещено читать Библию. В полицейском протоколе говорится, что супругов из России подозревают в нарушении ст. 216 Уголовного кодекса Турции («разжигание ненависти или вражды среди населения либо унижение»), которая предусматривает до года лишения свободы.

Христианский собор Святой Софии, построенный в VI веке, стал мечетью после захвата османами Константинополя в 1453 году. В первой половине XX века здание получило статус музея, но в 2020-м власти Турции при президенте Реджепе Тайипе Эрдогане отменили музейный статус. При этом верхняя галерея все еще используется как музейная зона для туристов.