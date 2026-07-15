МИД России призвал российских граждан, находящихся в странах Персидского залива, соблюдать максимальную осторожность на фоне эскалации боевых действий в регионе. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства от 15 июля.

«Настоятельно рекомендуем избегать потенциально опасных районов, не приближаться к военным объектам и критической инфраструктуре; при угрозах ударов ракет/БПЛА незамедлительно укрыться в безопасных местах, воздерживаться от распространения в соцсетях кадров работы ПВО и последствий атак — с учетом административной/уголовной ответственности в странах региона», — сказано в предупреждении.

Министерство рекомендовало россиянам принимать дополнительные меры личной безопасности, поддерживать связь с туроператорами и авиаперевозчиками, внимательно следить за оповещениями и предупреждениями местных властей, а также сообщениями МИД и загранпредставительств России.

Ранее в среду, 15 июля, Центральное командование ВС США сообщило, что американские военные начали новую волну ударов по Ирану. Она продлилась около 1,5 часа и была направлена ​​на ограничение способности Тегерана атаковать коммерческое судоходство в Ормузском проливе, говорится в заявлении. Удары были нанесены по системам береговой обороны и местам хранения и запуска крылатых ракет на иранском острове Большой Тунб.

За несколько часов до этого США объявили о завершении ударов по Ирану. Как уточнили в командовании, были поражены десятки военных объектов вблизи Ормузского пролива и прибрежных районов страны. Иран, в свою очередь, отчитался об ударах по американским объектам в Кувейте, Бахрейне и Иордании.