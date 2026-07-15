Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о завершении очередной серии ударов по Ирану — по данным военных, атакованы десятки целей в районе Ормузского пролива и на иранском побережье. Операция стала ответом на действия Тегерана, а Иран, в свою очередь, отчитался об ударах по американским объектам в Кувейте, Бахрейне и Иордании.

Что говорят в CENTCOM

Согласно заявлению командования, операция завершилась в 5:00 мск 15 июля, атака продолжалась семь часов. Истребители, беспилотники и корабли ВМС США применили высокоточные боеприпасы против иранских ракетных и беспилотных площадок, морских объектов и систем береговой обороны. В CENTCOM заявили, что цель ударов — дальнейшее ослабление способности Ирана угрожать коммерческому судоходству и экипажам гражданских судов.

Удары были нанесены в тот же день, когда США возобновили морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или из них, — она вступила в силу в 23:00 мск 14 июля. В командовании подчеркнули, что американские силы «остаются бдительными, готовыми к решительным действиям и выполнению задач, поставленных верховным главнокомандующим».

Ответ Ирана: удары по трем странам

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об атаке на главный центр материально-технического обеспечения армии США в Кувейте, а также на центр управления, склады и топливные резервуары Пятого флота США в Бахрейне. Об этом иранская гостелерадиокомпания IRIB. По данным КСИР, эти удары стали частью четвертой волны операции «Наср-2»; ведомство также заявляло об уничтожении систем ПВО Patriot и установки HIMARS на базе в Кувейте и нескольких американских беспилотников MQ9 на базе Аль-Азрак в Иордании.

Отдельно о нанесении удара по авиабазе Аль-Азрак сообщила армия Ирана. По данным агентства Fars, беспилотники атаковали место базирования истребителей, жилые помещения и крупный склад оборудования американских сил. В Тегеране назвали эту атаку седьмым этапом серии операций против военных объектов США в регионе — эта нумерация относится к общему подсчету военных и не совпадает с внутренним отсчетом волн КСИР по операции «Наср-2».

Обмен ударами продолжается с 8 июля, когда президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие с Ираном прекратило действовать, назвав иранские власти «больными людьми» и «кучкой отбросов». Это произошло после того, как Тегеран обстрелял торговые суда в Ормузском проливе. 12 июля КСИР объявил о временном перекрытии пролива, США в ответ отчитались об ударах по 140 целям в Иране. Три недели назад стороны конфликта подписали меморандум о прекращении огня.

Politico со ссылкой на бывшего чиновника администрации США пишет, что в случае окончательного провала мирной сделки с Ираном ответственность может быть возложена на вице-президента Джей Ди Вэнса, который играл ключевую роль в переговорах. Собеседник издания отметил, что меморандум не урегулировал два разногласия — связь ситуации в Ливане с перемирием в Ормузском проливе и контроль над самим проливом. Некоторые республиканцы опасаются, что провал переговоров ударит по президентским амбициям Вэнса на 2028 год, тогда как его сторонники рассчитывают, что его спасут изначальный скептицизм по поводу сделки и сомнения в готовности Тегерана к миру.