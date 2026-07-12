В случае окончательного провала мирной сделки США с Ираном ответственность за это может быть возложена на американского вице-президента Джей Ди Вэнса, который выполнял ключевую роль на переговорах. Об этом заявил Politico бывший чиновник администрации США.

«Он [Вэнс], безусловно, рискует потерять больше всех. Меморандум о взаимопонимании, скорее всего, окажется проигрышным, и ответственность ляжет на него», — считает собеседник издания.

При этом он отметил, что нарушение режима прекращения огня между Ираном и США было неизбежным и, вероятно, продлится несколько месяцев. Источник пояснил, что меморандум не урегулировал два ключевых разногласия: связь ситуации в Ливане с перемирием в Ормузском проливе, а также контроль над этим морским путем.

Некоторые республиканцы беспокоятся, что ситуация рискует навредить президентским амбициям Вэнса, которому избиратели в 2028 году могут припомнить повышение цен на топливо из-за возобновления ударов между Вашингтоном и Тегераном.

Помощники и сторонники Вэнса, в свою очередь, считают, что в случае провала мирных переговоров вице-президента спасут его изначальный скептицизм по поводу конфликта с Ираном и сомнения в способности Тегерана заключить мир.

С политической точки зрения Вэнс выглядит как человек, стремящийся завершить войну, оставаясь при этом лояльным президенту США, объяснил Politico неназванный республиканец из числа сторонников Вэнса.

Подобная позиция вице-президента позволяет ему присвоить заслуги в случае успеха на переговорах и сказать «Я же говорил», если они провалятся, пишет издание. Эта тактика устраивает как республиканцев, требующих немедленного прекращения войны, так и партийных «ястребов», поддерживающих возобновление бомбардировок.

Помощники Вэнса «действительно верят, что это какая-то альтруистическая миссия по спасению мира, и это здорово», заявил экс-чиновник администрации США.

«Да благословит их Бог. Но, чувак, тебе просто подсунули сэндвич с дерьмом. Как ни старайся, вкус не скроешь», — заявил собеседник газеты.

Лоббист Республиканской партии и бывший спонсор Вэнса заявил, что команда вице-президента «очень довольна» тем, как он справился с этим сложным политическим вопросом.

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном о прекращении огня больше не действует. Глава Белого дома резко высказался об иранских властях, назвав их «больными людьми», лжецами и «кучкой отбросов».

Незадолго до этого Тегеран обстрелял торговые суда в Ормузском проливе, а Вашингтон в ответ нанес удары по целям в Иране.

12 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о временном перекрытии Ормузского пролива из-за попыток нескольких судов пересечь его по несанкционированным маршрутам. США в ответ отчитались об ударах по 140 целям в Иране.