Кремль не передавал посланий для президента Украины Владимира Зеленского через сербского лидера Александра Вучича, прибывшего в Киев в среду. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, никаких посланий мы не передавали. И в настоящий момент, до сих пор Сербия, собственно, не имела никакого отношения к посредническим усилиям по украинскому регулированию», — сказал он.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин допустил, что Вучича мог привезти в Киев свои наработки с целью урегулирования российско-украинского конфликта.

«Может быть, у него есть <…> какие-то пожелания, направленные на то, чтобы украинское руководство немного умерило свой пыл международный», — сказал сенатор в разговоре с «Лентой.ру».

Карасин призвал не забегать вперед и подождать итогов визита Вучича на Украину.

В Киеве 15 июля проходит пятый саммит «Юго-Восточная Европа — Украина». Помимо Вучича в украинскую столицу прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Молдовы Майи Санду и президент Румынии Никушор Дан, премьер-министр Словении Янез Янша, президент Черногории Яков Милатович и президент Албании Байрам Бегай. Также ожидается встреча сербского лидера с Зеленским.

Ранее представители оппозиции Сербии в разговоре с RTVI раскритиковали решение Вучича поехать на саммит в Киеве.