Комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам поддержала поправки, предлагающие убрать русский язык из общественных СМИ. Об этом сообщает латвийское гостелерадио LSM.

«Содержание [на русском] по-прежнему существует, но у нас нет никаких оснований для того, чтобы контент на русском языке существовал в независимом европейском национальном государстве. Особенно сейчас, в условиях войны. Что значит „уже сокращён“? Он должен исчезнуть вообще, и точка», — сказал министр культуры страны Наурис Пунтулис.

Как поясняет портал BB.lv, русский и другие языки нацменьшинств можно будет использовать лишь в особых случаях — например, при введении чрезвычайного положения и для «целенаправленного противодействия дезинформации, угрожающей демократии и Латвии в целом».

В соответствии с утвержденным комиссией постановлением, новый закон должен будет вступить в силу с 1 января 2027 года.

LSM отмечает, что решение комиссии противоречит предложению Совета общественных электронных СМИ (SEPLP), в соответствии с которым предполагалось оставить использование иностранных языков в информационном пространстве Латвии на усмотрение самого совета.

В частности, в SEPLP призывали ежегодно пересматривать и обосновывать необходимость создания контента на языках других стран. Как отмечали представители совета, создание новостей на русском языке рассматривалось как допустимое в решении Конституционного суда Латвии, а поддержка Сеймом решения комиссии приведет «к очень узкому толкованию» этого постановления.

По словам председателя SEPLP Саниты Уплеи-Йегермане, такой подход приведет к отсутствию ежедневных новостей на русском языке. Она пояснила, в такой ситуации останется «лишь контент, направленный на борьбу с дезинформацией», а также сообщения, публикуемые «в чрезвычайных, исключительных ситуациях».