Европа переносит гонку вооружений в космос, это грозит уничтожением Земли, заявил RTVI член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так депутат прокомментировал планы европейских оборонных компаний создать совместный консорциум для разработки перехватчика, способного в космическом пространстве бороться с баллистическими ракетами средней и промежуточной дальности.

«Гонка вооружений уже идет, и если рассуждать, исходя из реалий, то это перенос войны в космос. Сначала туда переносятся перехватчики, потом обычные вооружения, а потом уже могут перенести туда ядерные вооружения, что грозит исчезновением Земного шара», — сказал Колесник.

Зачем Европа «упорнейшим образом стремится к самоуничтожению», парламентарию непонятно.

«Я не знаю, зачем в Европе пытаются Землю свести в могилу своими действиями. Непонятно, для чего это им нужно. Непонятно, для чего они всю эту истерию нагнетают. Гонку вооружений уже практически перенесли в космос», — рассуждает собеседник RTVI.

По его мнению, нынешняя «очередная спираль эскалации в космосе — это уже совсем другая история, гораздо более тяжелая и гораздо более трагичная».

Европейские оборонные компании Thales, Airbus Defence and Space, Destinus, MBDA Deutschland и Safran Electronics & Defense заявили о намерениях создать консорциум Bliksem EXO для разработки первой европейской суверенной системы перехвата баллистических ракет в космосе, пишет Reuters. Система сможет перехватывать российский «Орешник», говорится в заявлении.

Согласно подписанному письму о намерениях, начало совместной инженерной работы над перехватчиком намечено на август, а испытания должны пройти в 2027 году.

Заявление компаний прозвучало после объявления лидеров Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании, а также Украины о создании коалиции против баллистических ракет.

Как утверждается, новая система дополнит существующие европейские средства противоракетной обороны и будет полностью совместима с интегрированной системой ПВО и ПРО НАТО (IAMD), а также инициативой European Sky Shield Initiative (ESSI), закрыв отсутствующий верхний эшелон европейской ПРО.