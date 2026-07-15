Власти Забайкальского края начали тестировать внедрение QR-кодов на АЗС, получить их можно будет в специальном боте в мессенджере «Макс». Об этом сообщил губернатор региона Александр Осипов.

«Запускаем пилотный проект электронной очереди с использованием кьюар-кодов — пока в рамках теста на одной заправке», — говорится в сообщении.

Как рассказал Осипов, для получения QR-кода нужно зарегистрироваться в боте «Топливо 75» в мессенджере «Макс». После регистрации можно подать заявку «на следующий день», выбрав временной слот. При оформлении потребуется указать данные своего автомобиля, нужную АЗС и марку топлива.

«Если лимит не исчерпан, вы сразу получите кьюар-код, с которым можно приехать в назначенный день и без очереди заправиться, показав код контролеру», — сказано в сообщении губернатора.

Пока система тестово работает на одной заправке в Чите — на АЗС DEKS по адресу Ленина 3в, уточнил Осипов.

По задумке забайкальских властей, система не позволит одному автомобилю записываться несколько раз подряд, автоматически учтет установленные лимиты и приоритетную запись для льготных категорий граждан. Как утверждается, записаться можно только на тот день, когда есть топливо. Если владелец автомобиля пропустил очередь, у него будет возможность перезаписаться на другой день

Повторно запросить QR-код можно будет только через шесть дней после предыдущей заправки.

На вопрос о том, почему система запущена именно в «Максе», власти региона указали, что этот мессенджер «уже знаком многим жителям края и позволяет оперативно обрабатывать заявки».

«На данный момент система бронирования топлива работает именно в мессенджере Макс, чтобы быстро наладить учет и распределение бензина в условиях дефицита», — говорится в ответе.

В министерстве ЖКХ Забайкальского края заявили, что электронная очередь в «Максе» — «это удобно, ведь позволяет избавиться от лишней регистрации на сторонних ресурсах», передает «Коммерсантъ». В ведомстве также утверждают, что представленный алгоритм позволит избежать перепродажи QR-кодов, так как все разрешения на заправку топливом привязываются к учетной записи в мессенджере. Кроме того, система позволит «обеспечить честное распределение топлива» среди населения, добавили в министерстве.

Если эксперимент будет признан успешным, власти намерены «постепенно расширять» сферу действия системы. В то же время Осипов заверил, что заправки с живой очередью тоже останутся.

«Наша задача — сделать процесс заправки спокойным и максимально удобным для людей, дать разные варианты для этого», — добавил губернатор.

В конце июня власти Забайкалья ввели режим повышенной готовности из-за дефицита на топливном рынке. Сейчас в регионе действует лимит в 50 литров топлива на cетевых АЗС, на остальных заливают не более 15 литров.

По данным забайкальских властей, утром 15 июля в очередях на федеральных трассах находились около 360 автомобилей. В управление ФАС по региону поступило более 40 жалоб, в отношении двух компаний начаты проверки.

Подробнее о топливном кризисе в Забайкалье смотрите в репортаже корреспондента RTVI Татьяны Пановой. Она, в частности, рассказала о многочасовых очередях на заправках и росте спроса на перевод автомобиля на газобаллонное оборудование.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что дефицит топлива на российском рынке вызван выходом из строя нефтеперерабатывающих заводов из-за «прилетов» по ним.