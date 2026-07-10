В Забайкальском крае на весь регион работает всего шесть автозаправочных станций «Роснефти» — единственной федеральной сети в регионе, тогда как остальные 244 АЗС принадлежат частным компаниям. Об этом из Забайкалья сообщает корреспондент RTVI Татьяна Панова.

Как объяснил первый заместитель председателя правительства Забайкальского края Буянто Батомункуев, независимые заправки региона закупали топливо на бирже, однако с начала дефицита поставки по ранее заключенным сделкам сорвались.

«Получилось так, что наши независимые автозаправочные станции остались без запасов», — отметил чиновник.

На заправке «Роснефти» в поселке Угдан под Читой выстроилась очередь из почти двухсот машин — люди ждут топливо по восемь и более часов, рассказала корреспондент RTVI.

Угдан находится на федеральной трассе Владивосток — Иркутск, и местная заправка — одна из шести точек «Роснефти» на весь Забайкальский край. «Роснефть» продает бензин с ограничением в 50 литров на машину, тогда как местные сети БРК и Корс отпускают не более 15 литров и работают по живой очереди — люди оставляют машины с ночи и записываются на листочках. Бензин на таких заправках заканчивается очень быстро.

В очереди стоят в том числе перегонщики автомобилей. Надежда, которая вместе с мужем везет машину из Владивостока на Алтай, рассказала корреспонденту RTVI, что они ждут более восьми часов.

«Проехали несколько тысяч километров из Владивостока. Приехали, чтобы заправиться. И вот стоим до сих пор. Надежда у нас, конечно, есть, но когда настанет наша очередь — неизвестно», — отметила она.

Топливный дефицит охватил уже несколько регионов России. Вице-премьер Александр Новак на совещании с президентом 8 июля объяснял, что «временное частичное» сокращение производства бензина и дизеля произошло из-за ударов по объектам топливно-энергетического комплекса и повреждения нефтеперерабатывающих заводов, а спрос на топливо вырос примерно на треть.

Среди принятых мер — запрет на экспорт дизельного топлива до 31 июля, закупки топлива за рубежом и переход независимых АЗС на прямые договоры с нефтяными компаниями вместо биржевых закупок. Путин при этом заявил об «очень высоком» запасе прочности энергетического комплекса страны.