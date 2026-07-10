Власти Иркутской области рассматривают возможность введения электронных очередей на автозаправках, чтобы упорядочить отпуск топлива в условиях дефицита. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

По его словам, вопрос прорабатывается совместно с IT-сообществом региона, свои варианты уже тестируют несколько местных разработчиков.

«Это позволит не стоять в живой очереди, а записаться заранее, приехать на заправку к определенному времени и получить топливо», — пояснил Кобзев, уточнив, что о реализации этой меры сообщит дополнительно.

Он рассказал и о текущей ситуации с топливом в регионе. С 10 июля два независимых оператора расширяют продажу бензина для физлиц, но лимит на одну машину пока сохраняется до отмены режима повышенной готовности. Сеть «Крайснефть» возобновила работу еще четырех АЗС — на Байкальском и Мельничном трактах, а также в Хомутово и Шелехове, теперь у этого оператора работают 12 станций.

Лимит на них составляет 30 л, отпуск топлива в канистры не производится. Сеть «БРК» перевела семь АЗС на круглосуточный режим работы, еще семь работают по смешанной схеме: утром обслуживают население, а после исчерпания квоты переходят на дизельное топливо и работу с юрлицами.

Дефицит топлива в Иркутской области обострился в конце июня и, по данным властей, на пике превышал 80%. В регионе действует режим повышенной готовности.

Как ранее сообщал Кобзев на сессии Законодательного собрания, исполнительные и законодательные органы власти работают над преодолением кризиса с первых дней, ежедневно занимаются обеспечением топливом независимых АЗС и наращивают поставки в северные территории — на особом контроле находятся Свирск, Шелехов, Братск и Нижнеилимский округ.

8 июля губернатор сообщил, что накануне докладывал вице-премьеру России Александру Новаку о необходимости поддержки независимых заправок региона. Также он попросил депутатов усилить контроль за снабжением топливом территорий, которые они представляют.

В конце июня Кобзев заявил, что, по оценке властей региона, ситуация с топливом стабилизируется за 10—14 дней.

«Рассчитываем, что в течение 10—14 дней снизим ажиотаж, связанный с недостаточной отгрузкой топлива на АЗС региона. Для этого взаимодействуем с профильными федеральными ведомствами, правительством Российской Федерации, Советом Федерации и компанией “Роснефть”. Да, переговоры сложные, но они позволяют надеяться на ближайшую стабилизацию ситуации», — написал он в телеграм-канале.

Губернатор также раскритиковал действия граждан, которые закупают топливо, а затем перепродают по завышенной цене. «Это недопустимо! Мы попросили подключиться к ситуации правоохранительные органы», — подчеркнул Кобзев.