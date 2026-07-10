Правительству следует предоставить регионам субсидии на закупку мобильных нефтеперерабатывающих заводов и пиролизных установок. Об этом RTVI заявил лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов. Он добавил, что соответствующее обращение будет направлено вице-премьеру Александру Новаку.

По словам Миронова, такие комплексы могут понадобиться для обеспечения городов базовым запасом топлива в случае атак на инфраструктуру. В первую очередь речь идет о машинах скорой помощи, экстренных и аварийных службах, мобильных группах ПВО, сельхозработах, а также подвозе воды и продовольствия.

«Война показала уязвимость топливной инфраструктуры перед беспилотными атаками. И если сейчас наша энергетическая инфраструктура справляется с трудностями, то на случай большой войны с НАТО мы должны иметь асимметричную защиту, чтобы обеспечить наши города топливом на базовом уровне: заправить кареты скорой помощи, машины экстренных и аварийных служб и пикапы мобильных групп ПВО, обеспечить сельхозработы, подвоз питьевой воды и продовольствия», — сказал Миронов.

По его мнению, правительству уже сейчас следует субсидировать закупку регионами мобильных НПЗ и пиролизных установок, способных перерабатывать в топливо органику, пластик и автомобильные шины.

Собеседник RTVI уточнил, что «Справедливая Россия» по этому поводу обратится к Новаку.

«У российских производителей сейчас есть масса удачных решений и по мобильным НПЗ, и по пиролизным установкам. А самое главное, что такие установки гораздо менее уязвимы для разведки и беспилотных ударов и могут направляться в самые сложные районы по мере надобности. Трех-пяти мощных мобильных НПЗ хватит, чтобы обеспечить потребности города с населением в миллион человек. Одна пиролизная установка с запасом покроет ключевые потребности города до 50 тыс. человек», — добавил политик.

Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства предложил рассмотреть создание в стране сети мини-НПЗ. Он отметил, что крупные нефтезаводы находятся под постоянной угрозой ударов, а новые мощности могли бы увеличить предложение топлива на внутреннем рынке.

Путин поддержал эту идею и призвал активнее привлекать к такой работе малый и средний бизнес.

«Привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере тоже востребовано и тоже поощряется. Будем в этом отношении работать еще интенсивнее. Конечно, вы абсолютно правы: чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб», — сказал президент.

На том же совещании Новак сообщил, что ситуация на внутреннем топливном рынке частично стабилизировалась, но остается непростой. По словам вице-премьера, спрос на моторное топливо вырос примерно на треть.

Чиновник отметил, что для стабилизации рынка власти ввели запрет на экспорт дизельного топлива, перенесли ряд ремонтов НПЗ на более поздние сроки, задействовали дополнительные мощности, а в июле Россия начнет импортные поставки нефтепродуктов.