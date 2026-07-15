Евросоюз разрешил Украине потратить часть средств из транша в размере 6 млрд евро на закупку китайских компонентов для беспилотников. Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Газета отмечает, что это решение свидетельствует о пробелах в европейском оборонном производстве и о зависимости ЕС от Китая в отношении критически важных компонентов.

По условиям представленного Киеву кредита ЕС, закупаемая за счет блока оборонная продукция должна поступать с единого рынка, самой Украины или от утвержденных партнеров, таких, как Канада.

Другие союзники также могут претендовать на участие, если подпишут соглашение о партнерстве в сфере безопасности с ЕС, внесут свой вклад в эту программу и окажут существенную поддержку Украине, добавляет FT.

Для поставщиков, не входящих в утвержденные категории, доля комплектующих из других стран в контракте не должна превышать 35%. В регламенте говорится, что закупки вооружений не должны «противоречить интересам безопасности и обороны» ЕС.

Если необходимые товары не могут быть получены из перечисленных источников оперативно и в достаточных количествах, Украина может попросить ЕС разрешить их закупку в другом месте.