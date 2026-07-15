Евросоюз разрешил Украине потратить часть средств из транша в размере 6 млрд евро на закупку китайских компонентов для беспилотников. Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Газета отмечает, что это решение свидетельствует о пробелах в европейском оборонном производстве и о зависимости ЕС от Китая в отношении критически важных компонентов.
По условиям представленного Киеву кредита ЕС, закупаемая за счет блока оборонная продукция должна поступать с единого рынка, самой Украины или от утвержденных партнеров, таких, как Канада.
Другие союзники также могут претендовать на участие, если подпишут соглашение о партнерстве в сфере безопасности с ЕС, внесут свой вклад в эту программу и окажут существенную поддержку Украине, добавляет FT.
Для поставщиков, не входящих в утвержденные категории, доля комплектующих из других стран в контракте не должна превышать 35%. В регламенте говорится, что закупки вооружений не должны «противоречить интересам безопасности и обороны» ЕС.
Если необходимые товары не могут быть получены из перечисленных источников оперативно и в достаточных количествах, Украина может попросить ЕС разрешить их закупку в другом месте.
Средства в размере 6 млн евро на беспилотники являются частью масштабного кредита Украине на сумму 90 млрд евро, одобренного Евросоюзом в апреле. Из этих денег 30 млрд предусмотрено на бюджетную помощь, 60 млрд ― на военные расходы в 2026―2027 годах.