Президент Сербии Александр Вучич, находясь с визитом в Париже, подтвердил, что 15 июля примет участие в саммите «Юго-Восточная Европа — Украина» в Киеве и лично встретится с Владимиром Зеленским. Решение вызвало резкую реакцию в патриотическом лагере сербской оппозиции.

«Потеря моральных ориентиров»

Депутат парламента Сербии и политолог Александр Павич в комментарии RTVI заявил, что поездка Вучича в Киев была вполне ожидаемой. По его словам, для страны, которая гордится своим участием в антифашистской коалиции, такой шаг непоследователен: он «легитимизирует режим», прославляющий, по мнению Павича, пособников нацистов, и бросает тень на сопротивление сербского народа во Второй мировой войне и на противостояние Югославии агрессии НАТО в 1999 году.

Павич напомнил, что визит происходит спустя неделю после конференции спикеров парламентов стран — кандидатов в ЕС в Белграде, где спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук, по словам депутата, допустил оскорбительные заявления в адрес России, не встретив реакции принимающей стороны — на что также указывала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Отдельно Павич отметил, что руководство Республики Сербской открыто поддерживает специальную военную операцию, тогда как официальный Белград, по его словам, не решается занять столь же прямую позицию.

«Это не нейтралитет, а потеря моральных ориентиров», — заключил Павич.

«Едет в логово врагов»

Лидер парламентской группы «Мы — голос народа» Драган Станоевич заявил, что действия властей «не поддаются никакой логике», и утверждает, что это мнение разделяет большинство сербов, включая часть депутатов правящей партии.

Станоевич напомнил о давлении на сербов со стороны Украины начиная с 2014 года — санкциях против окружения Вучича, преследовании сербов на украинской территории и, по его словам, попытке организовать покушение лично на него. Он также упомянул волну анонимных сообщений о минировании школ и самолетов Air Serbia в 2022 году, которые депутат связывает с информационными операциями с территории Украины.

Аргумент властей о непризнании Киевом независимости Косово Станоевич назвал манипуляцией и предположил, что визит Вучича — результат давления Брюсселя и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в обмен на неназванные уступки.

Париж и позиция по нейтралитету

Заявления прозвучали на фоне визита Вучича в Париж на торжества по случаю Национального праздника Франции. Президент Сербии напомнил, что участвует в формате «Юго-Восточная Европа — Украина» уже в пятый раз — ранее он посещал аналогичные встречи в Одессе, Дубровнике, Афинах и Тиране.

Вучич также подчеркнул, что Сербия сознательно не присоединилась к «коалиции желающих» — группе стран, выступающих за наращивание военной поддержки Украины, — а сербский контингент не участвовал в военном параде на Елисейских полях, поскольку страна не входит ни в ЕС, ни в НАТО.

Отдельно президент затронул экономические риски, выразив обеспокоенность возможными тарифами для стран-импортеров российского газа и нефти: Белград не закупает российскую нефть, но зависит от поставок газа. Вучич рассчитывает, что стратегический диалог с США, который начнется в пятницу, поможет найти решение.