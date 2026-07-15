Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху начать вывод израильских войск с юга Сирии и из Ливана. Об этом со ссылкой на американских и израильских чиновников сообщает Axios.

По данным издания, разговор состоялся в четверг, 9 июля. Американский чиновник рассказал Axios, что Трамп предупредил собеседника: присутствие израильских военных на сирийской территории усиливает напряженность и может привести к эскалации.

«Они не хотят, чтобы вы там были. Вам следует передислоцироваться», — передал чиновник слова Трампа.

Как утверждается, аналогичный призыв прозвучал и в отношении Ливана.

Канцелярия Нетаньяху подтвердила, что во время разговора обсуждалась необходимость зон безопасности вдоль границ Израиля. Белый дом отказался от комментария, но не стал опровергать публикацию.

Переговоры состоялись на следующий день после встречи Трампа с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа на полях саммита НАТО в Турции. Как пишет Axios, Вашингтон несколько месяцев пытается договориться о новом соглашении в сфере безопасности между Израилем и Сирией. Одним из возможных условий назывался постепенный уход ЦАХАЛ с территорий, занятых после падения правительства Башара Асада в декабре 2024 года.

Израильские подразделения остаются на юге обеих стран. В Тель-Авиве считают это необходимым для предотвращения нападения, подобного атаке 7 октября 2023 года. В то же время ряд членов правительства выступает за бессрочный контроль над этими районами, отмечает Axios.

В Ливане стороны ранее согласовали рамочный план: Израиль должен покинуть две «пилотные зоны» на юге страны, чтобы туда вошла ливанская армия. Во вторник американские посредники обсудили выполнение договоренностей с израильскими и ливанскими дипломатами в Риме. Однако передислокация пока не началась.

Источники The Jerusalem Post в ЦАХАЛ сообщили, что не знакомы с информацией о звонке и не видят признаков скорого изменения обстановки.

По оценке Axios, до парламентских выборов, которые пройдут примерно через три месяца, Нетаньяху вряд ли согласится на существенное сокращение военного присутствия в Сирии и Ливане.