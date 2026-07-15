Международная федерация гандбола (IHF) допустила российские и белорусские сборные до участия в соревнованиях. Об этом сообщается на сайте IHF 15 июля.

Решение было принято в соответствии с обновленными рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

«Совет IHF постановил привести позицию организации в соответствие с последними рекомендациями МОК, немедленно отменив запрет, введенный 4 марта 2022 года на участие российских и белорусских команд, официальных лиц, судей, экспертов в мероприятиях и деятельности IHF», — говорится в сообщении пресс-службы федерации.

В связи с возвращением российских гандболистов к международным соревнованиям, IHF в сотрудничестве с Международным агентством допинг-тестирования (ITA) должна принять необходимые меры для выполнения действующих антидопинговых требований, обеспечив при этом полное соблюдение Всемирного антидопингового кодекса.

«Никаких дополнительных требований к участию или других ограничений применяться не будет», — подчеркивается в пресс-релизе.

В IHF добавили, что для полной реинтеграции российских и белорусских спортсменов может потребоваться переходный период.

«Тем не менее IHF с нетерпением ждет их возвращения в международное гандбольное сообщество и надеется, что при поддержке и сотрудничестве всех заинтересованных сторон будут предприняты необходимые шаги для обеспечения своевременного и эффективного возвращения», — заключили в пресс-службе федерации.

Российские и белорусские сборные по гандболу были отстранены от участия в международных турнирах после начала военной операции на Украине в 2022 году. В марте 2026-го совет IHF допустил до участия в соревнованиях юниорские и молодежные команды.

7 июля МОК отменил отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) и снял рекомендации международным федерациям ограничивать участие россиян в соревнованиях. Вслед за этим санкции с российских спортсменов сняли различные спортивные организации, в том числе Международная федерация волейбола (FIVB) и Международный союз современного пятиборья (UIPM).