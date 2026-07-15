Бывший министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сложит полномочия депутата национального парламента и переходит на руководящую должность в китайской автомобильной компании BYD. Об этом он сам сообщил в соцсетях.

«Я подал заявление о сложении с себя полномочий члена парламента. Причиной этого стало получение весьма престижного предложения занять международную должность в одной из ключевых компаний мировой экономики», — заявил он.

Сийярто уточнил, что займет в BYD руководящую должность и будет отвечать за внешние связи группы и развитие новых направлений бизнеса. Он назвал китайского автопроизводителя «одним из самых ярких примеров успеха» в индустрии за последние двадцать лет.

Первый европейский завод BYD по производству электромобилей расположен в венгерском городе Сегед.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов назвал решение Сийярто «вполне европейским» и вписывающимся в контекст «приземлений» отставных высокопоставленных политиков в большой бизнес «на безбедную зрелость/старость».

«Правда, когда это не европейский или американский бизнес, жди праведного возмущения, как в случае со Шредером, например. То ли дело Баррозу в «Голдман Сакс» вскоре после работы председателем Еврокомиссии. Но там все чисто, естественно, противоречий не выявлено», — написал он.

Петер Сийярто занимал пост главы МИД Венгрии с сентября 2014 года. После поражения партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Виктора Орбана на выборах в апреле он стал депутатом парламента.

В конце мая представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила обеспокоенность в связи с тем, что Китай, по ее мнению, прибегает в экономической политике к недобросовестной конкуренции и доминированию в критически важных секторах. Она сравнила торговые отношения КНР и Европы с раковой опухолью. Слова Каллас вызвали возмущение руководства Еврокомиссии, которое сочло подобное высказывание неприемлемым для дипломата.