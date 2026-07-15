Американский инвестор российского происхождения Константин Соколов возглавит фонд Госдепартамента США TRIPP+, отвечающий за финансирование «Маршрута Трампа» ― торгового коридора из Центральной Азии через Азербайджан и Армению. В Госдепе подтвердили назначение Соколова, пишет The Guardian.

Соколов ― один из крупнейших акционеров армянского телекоммуникационного оператора Viva Armenia, основатель чикагской частной инвестиционной компании IJS Investments, председатель консорциума Northern Pillar Energy, который занимается развитием экологически чистой энергетикой и прокладкой подводных волоконно-оптических кабелей между Европой и Африкой.

На официальном сайте предпринимателя указано, что он родился в Санкт-Петербурге, вырос в «скромной семье и гордится своим еврейским происхождением». Отмечается, что еще в юности Соколов разочаровался в СССР и осознал «общую неспособность советской системы способствовать процветанию общества». После распада Советского Союза, в возрасте 21 года, он эмигрировал в США.

По данным Guardian, Соколов был одним из 36 спонсоров бального зала в Белом доме, строительство которого курирует лично президент США Дональд Трамп. Пожертвованная бизнесменом сумма не разглашается.

Газета ссылается на исследование организации Public Citizen, согласно которому две трети корпоративных спонсоров бального зала получили госконтракты, а некоторые частные доноры были назначены на различные должности.

До назначения главой фонда TRIPP+ Соколов не занимал государственных постов.

Согласно данным о финансировании избирательных кампаний, предприниматель также внес $11 млн в суперкомитет Трампа по политическим действиям (Super PAC) MAGA Inc.

Представитель Госдепартамента заявил газете, что фонд TRIPP+ будет соблюдать требования законодательства, в том числе предоставлять ежегодную отчетность и проводить независимый аудит.

Фонд TRIPP+ объемом 201 млн долларов создан для финансирования проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания». По словам представителя Госдепа, фонд уполномочен выдавать кредиты, инвестировать в акционерный капитал и выделять гранты на стратегическое развитие частного сектора в Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее выразил надежду, что строительство «Маршрута Трампа» начнется в этом году. Он назвал TRIPP «миллиардной программой», которая повлечет за собой высокую инвестиционную активность в Армении.

В начале июня Пашинян говорил, что «Маршрут Трампа» способен «изменить правила игры» и принести пользу не только Армении и Азербайджану, но также Турции, Грузии и Ирану.