Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин в скором времени будет готов заключить соглашение о завершении боевых действий на Украине. Об этом глава Белого дома сказал в интервью Fox News.

«Думаю, он [Путин] готов заключить сделку», — заявил Трамп.

Он также допустил, что ему удастся урегулировать конфликт на Украине до окончания своего президентского срока.

«Я думаю, да», — ответил американский лидер на соответствующий вопрос.

Президентский срок Трампа завершится в январе 2029 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона получает от США сигналы о готовности Вашингтона продолжить посреднические усилия по Украине. По его словам, американская администрация будет готова к участию в этом процессе, когда разберется с текущими проблемами вокруг Персидского залива.