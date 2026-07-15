Россия получает от США сигналы о готовности Вашингтона продолжить посреднические усилия по урегулированию российско-украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, американская администрация будет готова к участию в этом процессе, когда разберется с текущими проблемами вокруг Персидского залива.

«Мы видим, мы видим, что сейчас американцы заняты другими делами. К нашему общему сожалению, ситуация в районе Персидского залива далека от стабильности и, напротив, опять перешла в фазу деградации, что не может не вызывать такой глобальной озабоченности. Поэтому, конечно, сейчас американцам не до украинского урегулирования», — сказал Песков.

В то же время Москва получает от Вашингтона сигналы о том, что «американцы по-прежнему готовы, после того, как у них станет посвободнее с проблемами, продолжить оказывать содействие в плане украинского урегулирования», рассказал представитель Кремля.

Так Песков ответил на вопрос, не изменилось ли в Кремле восприятие президента США Дональда Трампа как посредника в мирном процессе после его недавних высказываний, в том числе о возможности принятия в США новых антироссийских санкций. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Москва внимательно фиксирует и анализирует заявления американской стороны на эту тему. «Будем смотреть в зависимости от развития событий», — добавил Песков.

14 июля Трамп допустил высокую вероятность принятия законопроекта об «адских санкциях» против России, которым занимался ныне покойный сенатор Линдси Грэм. По данным Reuters, новая версия документа предусматривает пошлины до 100% для пяти крупнейших покупателей российских нефти и природного газа. Как уточняет агентство, в случае с нефтью речь идет о Китае, Индии, Словакии, Венгрии и Азербайджане, а в случае с газом — о Китае, Франции, Японии, Венгрии и Бельгии.