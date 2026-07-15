Убытки бизнеса США, связанные с санкциями в отношении России, составили $200 млрд с 2022 года. Об этом рассказал РИА Новости исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в РФ Роберт Эйджи.

«Из-за антироссийских санкций американский бизнес реально очень страдает», — приводит его слова агентство.

После начала военной операции на Украине представители западного бизнеса в России ощутили растерянность и «определенную панику», отметил Эйджи. По его словам, подобное «возбужденное состояние» могло стать фактором ухода некоторых предприятий с российского рынка.

«Мы в AmCham, кстати, не паниковали, наоборот, старались всех убедить не принимать поспешных решений, сохранять трезвость», — добавил он.

Эйджи выразил уверенность в том, что западные компании не испытывали желания покидать Россию, чей рынок рассматривали и продолжают рассматривать как привлекательный, стабильный и быстрорастущий. Среди прочего он обратил внимание, что РФ предоставляет широкие возможности для работы по взаимодействию со странами Центральной и Средней Азии.

Все это, по словам Эйджи, было веским аргументом в пользу локализации американских компаний в России, возведения заводов и фабрик на ее территории. Он обратил внимание, что у одной из них в настоящий момент есть 12 предприятий, «разбросанных по разным регионам».

В интервью «Ведомостям» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Эйджи говорил, что разработка критериев для возвращения американского бизнеса в Россию движется вперед «медленно, но верно». Основным препятствием для этого процесса он назвал отсутствие соглашения по урегулированию российско-украинского конфликта, несмотря на желание действующей администрации США улучшить двусторонние отношения.

Как считает Эйджи, антироссийские санкции, введенные указами президента США, могут быть сняты «хоть завтра». Он также назвал установленный администрацией бывшего американского лидера Джо Байдена запрет на инвестиции «абсолютно неправильным решением».

Более сложной, по словам главы AmCham, является ситуация с санкциями, утвержденными Конгрессом. В то же время, по его словам, президент Дональд Трамп и его команда планируют максимально ослабить давление на Россию после завершения российско-украинского конфликта.

Среди сфер, которые вызывают наибольший интерес для предпринимателей из США, Эйджи назвал инвестиции в гражданскую авиацию и косметику, экспорт удобрений и энергоресурсов, сотрудничество в космической отрасли, а также строительство дата-центров, для которых в России есть оптимальный климат.

Ранее сообщалось, что консалтинговые и юридические компании, которые входят в состав AmCham, были привлечены к созданию консультативного отдела для американских компаний, у которых есть запрос на экспертизу в части действий, необходимых для возвращения в Россию.