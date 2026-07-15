Нельзя принуждать людей покупать бензин только через мессенджер «Макс», такое решение чревато возникновением черного рынка, заявил RTVI депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный. Так он отреагировал на инициативу властей Забайкальского края, которые начали тестировать электронные очереди на АЗС. Согласно задумке, для заправки автомобиля водители должны получить QR-код в специальном боте в «Максе».

«Нельзя принуждать людей использовать в конкретный мессенджер. Мы уже выступали против привязки исключительно к „Максу“ сервисов „Госуслуг“. А теперь и продажу бензина отправляют туда же?» — заявил Куринный.

У граждан должна быть возможность получить товар или услугу максимально удобным для них способом, подчеркнул депутат.

«Если уж формируется такая очередь: через СМС, веб-сайт, звонок, любое приложение, которому они доверяют и которое удобно для них. А что делать, если гражданин принципиально не пользуется мессенджерами? Если ему не нравится „Макс“? Если у него нет смартфона? Он, получается, не имеет права купить бензин?» — рассуждает парламентарий.

Как считает Куринный, решение забайкальских властей «крайне рискованное даже технически», потому что система продажи бензина «ставится в зависимость от работы приложения и серверов конкретного разработчика». В случае возникновения технических проблем, предупредил собеседник RTVI, начнется коллапс в электронной очереди, которой в принципе быть не должно.

«Любой сбой в работе мессенджера, перегрузка сети или кибератака могут сразу парализовать выдачу разрешений. В итоге водители вообще не смогут получить код, даже если топливо на станции физически есть», — сказал депутат.

Кроме того, продолжил Куринный, подобные ограничения всегда порождают способы их обхода.

«Появится черный рынок продажи аккаунтов в мессенджере „Макс“, поскольку один человек может запрашивать код раз в шесть дней. Перекупщики начнут массово скупать сим-карты и регистрировать десятки учетных записей на подставных лиц, чтобы потом перепродавать слоты электронной очереди тем, кому нужно больше 15 литров», — заявил парламентарий.

Как сообщил губернатор Забайкалья Александр Осипов, для получения QR-кода нужно зарегистрироваться в боте «Топливо 75» в мессенджере «Макс». Там необходимо подать заявку «на следующий день», выбрав временной слот. Повторно запросить QR-код можно будет только через шесть дней после предыдущей заправки. Пока система тестово работает на одной заправке в Чите.

На вопрос о том, почему система запущена именно в «Максе», власти Забайкалья указали, что этот мессенджер «уже знаком многим жителям края» и помогает «оперативно обрабатывать заявки», тогда как представленный алгоритм «позволяет избавиться от лишней регистрации на сторонних ресурсах». Одним из аргументов в пользу внедрения электронной очереди в региональном министерстве ЖКХ назвали возможность избежать перепродажи QR-кодов, так как все разрешения на заправку топливом привязываются к конкретной учетной записи.