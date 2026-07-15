Американские военные начали новую волну ударов по Ирану, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM) в среду, 15 июля.

«Сегодня в 6.00 по времени восточного побережья США (13.00 мск) силы Центрального командования начали новую волну ударов по Ирану», — говорится в заявлении в соцсети X.

Новая волна ударов, как утверждается, призвана ослабить военные возможности Ирана, которые страна использовала для атак на суда в Ормузском проливе.

В последние дни США наносили удары по Ирану, в основном, в вечернее и ночное время.

Предыдущая серия американских ударов по иранской территории была проведена в ночь на среду. По данным CENTCOM, были атакованы десятки целей в районе Ормузского пролива и на побережье Ирана. Тегеран, в свою очередь, отчитался об ударах по американским объектам в Кувейте, Бахрейне и Иордании.