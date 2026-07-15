Бывший футболист сборной России, футбольный тренер Дмитрий Хохлов в разговоре с RTVI высказал свое мнение о поражении Франции от Испании (0:2) в полуфинале чемпионата мира-2026. По его словам, французы сыграли «безвольно», а испанцы фактически «выключили» их из игры.

Сборная Испании победила заслуженно, считает Хохлов.

«Матч понравился. <…> Удивило то, что настолько безвольно Франция сыграла. Либо испанцы не дали сопернику ничего сделать. Они грамотно сыграли, очень организованно, просто выключили сборную Францию из игры», — сказал он.

Хохлов добавил, что также хотел бы увидеть в финале аргентинцев.

«Тем более у Месси это, скорее всего, последний чемпионат мира», — пояснил собеседник RTVI.

14 июля сборная Испании победила Францию со счетом 2:0 в полуфинале ЧМ, обеспечив тем самым выход в финал турнира. Счет на 22-й минуте открыл Микель Оярсабаль, реализовавший пенальти, — до этого момента ни одна из команд на турнире ни разу не уступала в счете. На 58-й минуте Педро Порро удвоил преимущество, сняв вопросы об исходе матча.

Действующие чемпионы Европы провели встречу уверенно: оборона испанцев нейтрализовала атакующее трио французов — Килиана Мбаппе, Усмана Дембеле и Микаэля Олисе.

Мбаппе подходил к матчу лидером бомбардирской гонки турнира с восемью голами и тремя передачами, но отличиться не сумел. Испания пропустила лишь один мяч за весь чемпионат и не проигрывает уже 37 матчей подряд — в активе сборной 28 побед и девять ничьих за два года.

Для Франции, чемпиона мира — 2018 и финалиста ЧМ-2022, поражение стало концом надежд на третий финал подряд. Команда сыграет в матче за третье место в субботу, 18 июля.

Испанцы сыграют в финале впервые с 2010 года, когда завоевали свой единственный титул чемпионов мира. Соперник Испании по финалу определится в среду в полуфинале Аргентина — Англия.

Решающий матч турнира пройдет в воскресенье, 19 июля.