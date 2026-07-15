Заявления литовской разведки о якобы наличии у России планов по нападению на инфраструктуру стран Балтии и Европы не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это свежая порция страшилок, страшилок для промывания мозгов и чтобы готовить население к дальнейшей милитаризации», — сказал Песков.

По его словам, из России создали «образ врага» и «под эту лавочку» продолжают размещать на территории балтийских государств военную инфраструктуру НАТО «во всех ее проявлениях».

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил агентству BNS, что правительство страны «получило сигналы» от разведывательных служб о возможной подготовке провокаций в Польше или странах Балтии со стороны Москвы.

По его словам, речь идет о «кинетических операциях», которые подразумевают не масштабные действия, а точечные акции, направленные против критической инфраструктуры.

При этом Науседа не представил каких-либо доказательств, не стал называть потенциальные объекты для таких операций, а также какие-либо сроки их проведения.

«Другая сторона может еще не завершить процесс планирования, а нам может быть известно лишь о самом факте подготовки или предполагаемой цели», — пояснил он.

Президент Литвы добавил, что такая оценка рисков стала причиной усиления защиты транспортной и энергетической инфраструктуры на территории страны, а также подготовки к широкому спектру возможных атак.