Случаи массовой стрельбы приводят к неожиданным вторичным последствиям в виде значительного прироста смертельных аварий на дорогах. Американские ученые выяснили, что на следующий день после массшутингов в США в среднем происходит на 20 таких ДТП больше, говорится в исследовании, опубликованном в журнале JAMA Psychiatry.

Случаи массовой стрельбы в общественных местах, которые все чаще происходят в различных странах мира, привлекают общественное внимание. Такие инциденты становятся предметом изучения не только правоохранительных органов, но и ученых.

В одних только США ежегодно регистрируются сотни случаев массовой стрельбы с числом жертв более четырех. Такие события, широко освещаемые в прессе, способствуют распространению страха, психологического дискомфорта и паники среди населения. Статистика показывает, что порядка 7% жителей США за свою жизнь хоть раз оказывались на месте массовой стрельбы с четырьмя и более погибшими, а две трети населения считают массшутинги значительным источником стресса.

При этом исследования, посвященные социальному воздействию значимых и травмирующих новостей, ранее показывали, что на их фоне у людей сужается внимание и способность мозга обрабатывать периферийную информацию, критичную, например, при управлении автомобилем.

Ученые из Гарвардской медицинской школы решили выяснить, влияют ли случаи массовой стрельбы в США на аварийность на дорогах. Для этого они проанализировали информацию о десяти наиболее смертельных шутингов в США с 2008 по 2023 год. В исследовании поясняется, что 2008 год выбран в качестве условного начала эпохи массового использования смартфонов как источника распространения новостей.

Основным источником данных стал Fatality Analysis Reporting System (FARS) — ведущийся правительством США с 1979 года регистр серьезных ДТП со смертельным исходом. Также ученые использовали данные сервиса Google Trends и установили, что пик поисковых запросов по теме случаев массовой стрельбы обычно приходится на следующий день после события.

Анализируя влияние шутингов на частоту смертельных ДТП в масштабах страны, ученые брали в качестве контрольных точек уровни аварийности за 10 дней до события. Анализ показал, что на следующий день после шутинга наблюдается рост смертельных аварий — в масштабах страны он добавляет порядка 20 лишних смертей, или 14,3%.

При этом рост аварийности наблюдается в разных группах водителей, независимо от того, в городских или сельских условиях происходили ДТП, а также независимо от условий освещенности или погоды. Также на рост аварийности мало влияли особенности самих шутингов — тяжесть последствий, место преступления, тип оружия, возраст преступника и т.д.

Ученые отметили, что прироста аварийности не наблюдалось после шутингов, в которых не было жертв. Исследователи предполагают, что рост аварийности со смертельными исходами после таких инцидентов связан с психологическим стрессом и отвлечением участников ДТП на новости. Впрочем, дизайн исследования не позволил авторам отделить действие каждого из этих факторов.