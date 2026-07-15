Президент Сербии Александр Вучич не подписал итоговую декларацию пятого саммита «Украина — Юго-Восточная Европа» в Киеве, сообщает сербская газета Politika. По информации издания, Сербия оказалась единственным государством-участником мероприятия, не поддержавшим документ.

Как пишет Politika, в декларации осуждаются действия России. Документ, в частности, содержит призывы к ужесточению антироссийских санкций и продолжению военной и финансовой поддержки Киева. В нем также содержатся тезисы о необходимости содействия евроатлантической интеграции Украины.

Декларацию подписали президенты Украины, Албании, Греции, Молдовы и Румынии, премьер-министры Хорватии и Словении, представители Северной Македонии, Черногории и Болгарии, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В то же время Вучич заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Он также отметил, что Белград оказывает Киеву гуманитарную помощь, в том числе в части медицинского и энергетического секторов.

«Я не совсем доволен всем, что мы сделали до сих пор, потому что есть одна вещь, которую мы обещали, но еще не выполнили, и мы скоро это исправим», — сказал Вучич.

В ходе прошлогоднего саммита «Украина — Юго-Восточная Европа», который проходил в Киеве, сербский президент также не стал подписывать итоговую декларацию.

Ранее представители оппозиции Сербии в разговоре с RTVI раскритиковали решение Вучича поехать на саммит в Киеве.

В свою очередь, в Кремле заявили, что не передавали через сербского лидера посланий для президента Украины Владимира Зеленского.