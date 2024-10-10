Президент Сербии Александр Вучич подписал декларацию с осуждением действий России, принятую по итогам третьего саммита Украина — Юго-Восточная Европа в хорватском городе Дубровнике 9 октября. При этом он отметил, что Сербия внесла изменения в некоторые пункты документа. Текст декларации опубликован на сайтах правительства Хорватии и президента Украины.

В саммите приняли участие главы государств, премьер-министры и министры иностранных дел Албании, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Греции, Косова, Молдовы, Черногории, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Словении и Турции.

Декларация состоит из 18 пунктов. Поддержавшие ее страны осуждают действия России в контексте конфликта на Украине и подтверждают «непоколебимую приверженность предоставлению постоянной многогранной поддержки Украине и ее народу так долго, как это потребуется», говорится в тексте.

Декларация также провозглашает «неизменную приверженность восстановлению суверенитета и территориальной целостности» Украины путем предоставления ей «всесторонней помощи». Подписавшие документ призывают другие страны не поддерживать военные усилия России.

Условиями восстановления мира, которые «не подлежат обсуждению», в декларации названы вывод российских войск из Украины, прекращение боевых действий и «восстановление полного контроля Украины над ее государственными границами», в том числе над Крымом, Севастополем, Донбассом, Херсонской и Запорожской областями.

Президент Сербии Александр Вучич, подписавший декларацию наряду с другими участниками саммита в Дубровнике, заявил, что Белграду удалось внести несколько изменений в текст документа. В частности там больше не говорится об обязательстве соблюдать санкции Евросоюза против России, пишет издание Politika. Вместо этого декларация призывает «не оказывать материальную или иную поддержку» России в контексте военных действий.

«Да, мы поддерживаем территориальную целостность Украины в соответствии с Уставом ООН, чего не скажешь о ряде стран, которые здесь присутствовали, но в то же время обойдемся без введения санкций против РФ, потому что это политика республики Сербия», — сказал Вучич.

По его словам, Сербия также настояла, чтобы в декларации прямо не упоминалось оказание военной помощи Украине. Вучич неоднократно говорил, что Сербия не будет вводить санкции против России в связи с военными действиями на Украине. В сентябре вице-премьер республики Александр Вулин заявил, что Белград никогда не введет санкции против России и «никогда не позволит, чтобы с ее территории проводились какие-то антироссийские операции».