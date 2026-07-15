Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб в результате удара беспилотника ВСУ утром 15 июля, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Дрон ВСУ нанес удар по служебному автомобилю Запорожской АЭС Тойота «Камри» на границе промышленной площадки станции и г. Энергодар. <…> Всю свою жизнь Александр Яковлев посвятил атомной энергетике и погиб, по сути, на боевом посту», — говорится в заявлении руководителя госкорпорации.