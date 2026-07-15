Исторически сложившееся напряжение в отношениях между Аргентиной и Англией может стать причиной серьезных рисков в ходе полуфинального матча между двумя странами на чемпионате мира по футболу. Об этом рассказал Life.ru кандидат политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Магомед Кодзоев.

Он напомнил, что противостояние между Лондоном и Буэнос-Айресом носит «затяжной, тлеющий характер» и уходит корнями в историю, несмотря на попытки аргентинских властей нормализовать отношения и преодолеть инерцию конфликта. По словам Кодзоева, суть спора между государствами сводится к принадлежности группы территорий, куда входят Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова.

«С точки зрения морского права, принадлежность этих островов открывает для Аргентины дополнительные возможности в отношении антарктических территорий, а это, в свою очередь, колоссальные ресурсы: биоресурсы, полезные ископаемые и стратегические запасы пресной воды», — пояснил эксперт.

В свете этих обстоятельств, добавил он, Фолклендские острова, вокруг которых разгорелся вооруженный конфликт в 1982 году, рассматриваются как стратегический ресурс, от которого Буэнос-Айрес не может отказаться вне зависимости от политических взглядов конкретной администрации.

Кодзоев отметил, что спустя 30 лет после падения хунты на фоне разгромной операции Великобритании, когда президентский пост занимала Кристина Киршнер, конфликт между странами опять обострился, однако тогда его удалось удержать в дипломатических рамках, избежав вооруженного противостояния.

«Важно понимать, что этот спор — не просто межправительственный. Для аргентинского общества он глубоко укоренен в коллективной памяти и ассоциируется с колониальным прошлым, что делает его крайне чувствительным на национальном уровне», — добавил эксперт.

Ранее британское издание Daily Mirror сообщило со ссылкой на совместное заседание ФБР, полиции Атланты и ФИФА, что матч между футбольными сборными Англии и Аргентины получил статус «самого высокого риска» на текущем чемпионате. В частности, опасения властей вызывают потенциальные столкновения между болельщиками. С целью обеспечения безопасности в городе планируется задействовать дополнительные силы полиции и уделить особое внимание районам вокруг отелей команд и стадиона, где состоится матч.

Полуфинал чемпионата мира, в котором сыграют Аргентина и Англия, состоится в 22:00 мск в среду, 15 июля. Днем ранее определился первый финалист турнира — Испания победила Францию со счетом 2:0.