Президент Сирии Ахмед аш-Шараа призвал Израиль вывести войска из буферной зоны на юге страны после недавнего рейда Армии обороны Израиля. Об этом сообщает Associated Press. По словам сирийского лидера, речь идет о территории площадью около 235 кв. км. Он также осудил действия израильских военных в этом районе.

28 июня Армия обороны Израиля заявила о ликвидации нескольких вооруженных боевиков в буферной зоне. По данным AP, во время рейда жители расположенной рядом деревни попытались помешать продвижению израильских военных. Местные жители рассказали агентству, что военнослужащие сначала произвели предупредительные выстрелы, а затем открыли артиллерийский огонь по населенному пункту. По информации AP, в результате столкновения никто не пострадал, однако многие жители покинули свои дома, опасаясь новых рейдов.

После смены власти в Сирии в декабре 2024 года Израиль ввел войска в буферную зону и на сирийскую сторону горы Хермон. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснял это тем, что соглашение о разделении сил между двумя странами, заключенное в 1974 году, утратило силу.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что страна намерена сохранить контроль над зонами безопасности в Сирии, Ливане и секторе Газа, исключив компромиссы по вопросам безопасности.

«Они регулярно, каждые несколько дней, приезжают в деревню. Они приезжают на бронированных внедорожниках, ездят по деревне и обыскивают дома, стучат в двери, и если люди не открывают, то выламывают их и проникают в дома. Женщины и дети начинают кричать, это ужасно, что они сюда приезжают», — рассказал AP местный житель Мохаммед аль-Хассан.