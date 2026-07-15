Лидер «Справедливой России», глава фракции СР в Госдуме Сергей Миронов призвал Центробанк снизить ключевую ставку из-за роста цен на бензин, передает корреспондент RTVI.

Он назвал «экономическим абсурдом» попытку связать рост инфляции и возможное ужесточение позиции Центрального банка РФ по ключевой ставке.

«По данным Росстата, темпы роста цен за неделю вновь ускорились за счет подорожания нефтепродуктов и овощей. И уже в общество закидывают мысль о том, что ЦБ может на это отреагировать чуть ли не ужесточением денежно-кредитной политики. А при чем здесь ЦБ и его ставка?» — рассуждает Миронов.

Дорожающий бензин и дизель тянут за собой все остальное, объяснил депутат.

«В структуре стоимости овощей затраты на перевозку 12—15%. Это выше среднего уровня, отсюда такой рост. Попытка ЦБ повлиять на ситуацию своими привычными методами — все равно что удалять гланды, чтобы вылечить гастрит», — считает парламентарий.

Миронов убежден, что, сохранив или тем более подняв ключевую ставку, регулятор только ухудшит критическое положение предприятий.

«Надо помогать бизнесу, а не усложнять ему жизнь, усугубляя трудности, из которых многие пытаются выйти, повышая цены на товары и услуги. Хотите снизить инфляцию — снижайте ставку. Иначе мы никогда из этого заколдованного круга не выйдем», — заключил он.

Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил, что «закрыть глаза на цены топлива и инфляционные ожидания Центральный банк не вправе». Но регулятор, по его словам, исходит из того, что меры, принимаемые правительством, «будут способны обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке». При выверенной денежно-кредитной политике (ДКП) Банк России по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4% в 2027 году, сказал Заботкин.

Банк России на заседании 19 июня снизил ключевую ставку на 0,25% до 14,25% годовых. Следующее заседание запланировано на 24 июля.

В начале июля глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в беседе с RTVI дал прогноз по ключевой ставке в условиях дефицита топлива и роста цен на бензин и дизель. По его мнению, «регулятор либо сохранит действующую ключевую ставку, либо снизит ее на 0,25%».