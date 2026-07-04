Дефицит топлива сказывается на экономике, поэтому в сентябре ЦБ РФ либо сохранит действующую ключевую ставку, либо снизит ее на 0,25%, заявил RTVI глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в кулуарах съезда партии «Справедливая Россия».

«Реально ситуация с инфляцией напряженная, и, очевидно, Центральный банк должен это учитывать при утверждении ключевой ставки. Я думаю, что регулятор либо сохранит действующую ключевую ставку, либо снизит ее на 0,25%», — сказал Аксаков.

При этом он обратил внимание на сигналы о том, что ЦБ может и повысить ключевую ставку.

«Вряд ли повысят, потому что пока серьезных сигналов об этом нет. Уровень инфляции контролируемый, поэтому вряд ли ключевую ставку повысят, но либо сохранят на нынешнем уровне, либо сделают очень осторожный шаг по снижению», — сказал глава профильного комитета Госдумы.

В целом, считает депутат, «ситуация контролируемая, влияет обстановка с бензином, внешнее давление, санкции, ограничение оборотов».

Очередное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 11 сентября. Сейчас ключевая ставка составляет 14,25%.

Президент России Владимир Путин признал дефицит топлива в России. В ряде регионов ввели режим ЧС и ограничили продажу бензина и дизельного топлива для борьбы с ажиотажным спросом.