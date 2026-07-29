Армия США до конца десятилетия получит боевые лазеры ПВО, которые в том числе смогут сбивать беспилотники, заявила корпорация Lockheed Martin. Пентагон планирует сделать лазерное оружие частью создаваемой системы противоракетной обороны «Золотой купол». Общая стоимость американской программы «Объединенные системы лазерного оружия» составляет $847 млн. Между тем министр промышленности и торговли России Антон Алиханов сообщил, что российские разработчики создали целую линейку лазерных комплексов для защиты от дронов. О проблемах и перспективах лазерного оружия рассказал в эфире RTVI военный обозреватель Давид Шарп.

«Концентрация лазерного луча на протяжении десятилетий была такова, что из обычной установки невозможно было уничтожить цель, потому что через весьма короткую дальность — из-за того, что есть воздух и нет должной концентрации — теряется эффект. И, соответственно, ничего существенного сбить нельзя было. Хотя, например, в промышленности лазерным лучом режут очень интересные вещи», — сказал Шарп.

По мнению эксперта, в последние десятилетия произошел существенный технологический прорыв, который позволил создавать то, что раньше было невозможно.

Как утверждает Шарп, израильская лазерная система мощностью 100 кВт, принятая на вооружение в 2025 году, «позволяет на дистанциях в многие километры уничтожать широкий спектр целей, вплоть до крылатых ракет». США «тоже очень существенно продвинулись», а Китай «по крайней мере, на парадах и при других обстоятельствах демонстрирует лазерные установки», добавил собеседник RTVI.

«Можно с абсолютно полной ответственностью сегодня утверждать, что лазер — это не Герберт Уэллс, это не «Гиперболоид инженера Гарина», это не фантастическая литература и кино. Сегодня лазерные системы — я имею в виду те, которые занимаются физическим перехватом целей, причем широкого спектра — уже прямо сейчас становятся на вооружение. И прогресс на этом направлении в ближайшие годы будет, безусловно, очень существенным. Более того, многие страны начнут догонять тех, кто сейчас опережает», — заявил Шарп.

При этом лазерные системы не являются «стопроцентным ультимативным оружием, поражающим всё и в любых условиях», подчеркнул он.

«Лазеры ограничены погодными условиями. Например, пылевые бури или туман — это проблема, которую лишь частично удается преодолеть. Естественно, лазерные установки массивны, они могут быть уязвимы, они приоритетны для вражеских ударных средств. Так что проблем на самом деле у лазерного оружия хватает», — пояснил Шарп.

Однако, уверен эксперт, системы будут совершенствоваться, в том числе в плане «миниатюризации».