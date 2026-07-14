Брату премьер-министра Испании Давид Санчес запретили занимать должности на государственной службе в течение следующих девяти лет из-за совершенного им административного правонарушения. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на решение суда в Бадахосе.

Композитор и дирижер Давид Санчес стал одним из 11 фигурантов дела, которые предстали перед судом по обвинению во влиянии на назначения и злоупотреблении служебным положением. Согласно материалам прокуратуры, в июле 2017 года он занял специально созданную должность координатора государственных музыкальных школ в провинции Бадахос. Его брат Педро Санчес был тогда лидером социалистической партии, но еще не премьер-министром.

В решении суда указывается, что создание должности, на которую он был назначен, не было «необходимым или срочным» и произошло «в частных интересах назначенного лица, а не в общественных интересах». При этом суд счел недоказанным обвинение в том, что при назначении на нее именно Давида Санчеса «кто-либо оказывал давление или влияние».

Если бы брата испанского премьера признали виновным в давлении с целью занять должность, он мог бы получить до трех лет тюрьмы.

Представитель правительства выразила уверенность в том, что более высокие судебные инстанции установят невиновность Давида Санчеса.

Девять других фигурантов были признаны виновными в административных правонарушениях и приговорены к аналогичному девятилетнему запрету на госслужбу. Бывший лидер социалистов в Эстремадуре Мигель Анхель Гальярдо осужден по двум статьям и отстранен от госдолжностей на 18 лет.

Обвинения в коррупции, связанные с семьей премьер-министра, его правительством и социалистической партией, неоднократно вызывали требования оппозиции о проведении досрочных выборов. Сам Педро Санчес ранее обвинял политических и медийных противников в проведении «операции по травле» против своей семьи.

«Истина в конце концов восторжествует. Мой брат и моя жена невиновны», — заявлял премьер, открыто ставя под сомнение непредвзятость некоторых судей.

Жена главы правительства Бегонья Гомес также ожидает суда по обвинению в растрате, использовании служебного положения и коррупции в связи с должностью в мадридском университете Комплутенсе. Ей запрещено покидать страну.