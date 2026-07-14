Чтобы не потратить в отпуске больше запланированного, бюджет поездки стоит заранее разделить по категориям. Об этом Life.ru рассказала эксперт по потребительскому поведению Юлия Тарасова.

По ее словам, многие путешественники заранее считают общую сумму на отдых, но не распределяют деньги между отдельными статьями расходов. Из-за этого уже в первые дни можно потратить слишком много на рестораны, развлечения или покупки, а затем начать экономить на более важных вещах, уточнила она.

Тарасова советует сразу разложить бюджет по статьям: проживание, питание, транспорт, экскурсии, сувениры и резерв на непредвиденные расходы. Такой подход, по ее словам, помогает быстрее заметить, что бюджет выходит за рамки, и скорректировать траты еще во время поездки.

Особенно внимательными стоит быть в первый день отпуска. В это время туристы чаще совершают эмоциональные покупки: бронируют дорогие экскурсии, соглашаются на лишние траты или покупают сувениры, опасаясь, что позже такой возможности не будет.

«Первые часы отпуска сопровождаются эмоциональным подъемом. Именно в этот момент путешественники чаще соглашаются на экскурсии, дополнительные развлечения или крупные покупки. Лучше оставить первый день для знакомства с местом, а решения о дополнительных расходах принимать позже», — объяснила Тарасова.

При этом полностью отказываться от спонтанных трат эксперт не предлагает. По ее словам, неожиданные покупки, местные деликатесы или незапланированные развлечения часто становятся приятной частью путешествия. Чтобы такие расходы не воспринимались как ошибка, под них лучше сразу выделить отдельную сумму, добавила собеседница издания.

Еще один способ избежать лишних покупок — «правило одного дня». Если вещь не является действительно уникальной, стоит дать себе сутки на размышление. За это время проще понять, нужна ли покупка на самом деле или желание возникло под влиянием отпускной атмосферы, объяснила эксперт.

Тарасова также напомнила, что часть денег нужно оставить на первое время после возвращения домой. Туристам, добавила она, могут понадобиться средства на продукты, транспорт, бытовые покупки и подготовку к рабочей неделе.

«Многие тщательно планируют расходы во время поездки, но забывают, что отпуск не заканчивается в момент прилета. Поэтому стоит заранее оставить небольшую сумму, которая не будет потрачена во время отдыха», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, грамотное планирование не означает отказ от удовольствий. Напротив, продуманный заблаговременно бюджет помогает отдыхать спокойнее и не сталкиваться с финансовым стрессом после поездки, заключила Тарасова.