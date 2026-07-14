Россия в последние месяцы правления Башара Асада в Сирии якобы рассматривала его супругу Асму Асад как одну из возможных замен президенту. Об этом пишет британская газета The Observer со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, перед свержением Асада в декабре 2024 года российская сторона составляла список возможных преемников Асада, и Асма была в верхней части списка. Один из источников утверждает, что президент Сирии знал об этих разговорах, но не воспринимал их всерьез. The Observer подчеркивает, что многие собеседники говорили на условиях анонимности, опасаясь преследования как со стороны бывшей президентской четы, так и со стороны ее противников.

Асма Асад, урожденная Ахрас, родилась в 1975 году в Лондоне в семье сирийских иммигрантов. Ее отец, Фаваз Ахрас, был кардиологом и вел практику на Харли-стрит, мать работала в сирийском посольстве. Асма училась в Queen’s College и окончила Королевский колледж Лондона по компьютерным наукам и французской литературе, после чего работала в инвестиционном банке J.P. Morgan. В 2000 году она вышла замуж за Башара Асада, который незадолго до этого стал президентом Сирии после смерти отца, Хафеза Асада.

Согласно расследованию The Observer, за годы правления мужа Асма давно перестала быть просто первой леди. Бывшие сотрудники и люди из ее окружения утверждают, что она влияла на экономическую политику, контролировала часть гуманитарных потоков и возглавляла неформальную сеть, через которую, по словам источников, давили на бизнес и перераспределяли крупные активы. Отец Асмы в комментарии изданию отверг обвинения в адрес дочери, назвав их бездоказательными.

В ночь на 8 декабря 2024 года, когда силы противников Асада вошли в Дамаск, сам он вместе с детьми вылетел из столицы сначала на российскую авиабазу, а затем в Москву. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что убежище Асаду было предоставлено по личному решению Владимира Путина.

Газета The Guardian ранее писала, что семья после бегства жила в Москве и ОАЭ, а сам Башар Асад вел закрытый образ жизни и, по словам источников, снова занимался офтальмологией.

Асма, по данным The Observer, с августа 2024 года проходила в Москве лечение от лейкемии, включая трансплантацию костного мозга. Это было ее второе онкологическое заболевание: в 2018 году у нее диагностировали рак груди, а в 2019-м власти Сирии объявили о ремиссии.

Вскоре после переезда Асадов в Россию турецкие и арабские СМИ сообщили, что Асма якобы подала на развод и просила российский суд разрешить ей покинуть Москву. Также утверждалось, что Башар Асад столкнулся с ограничениями на выезд и заморозкой активов. Песков тогда заявил, что эти сообщения «не соответствуют действительности».

По сведениям The Observer, сейчас у Башара и Асмы Асад есть резидентство в ОАЭ, а бывшая президентская чета перемещается в Дубай и обратно. Источники издания утверждают, что дети Асадов, мать Асмы и один из ее братьев живут в Дубае, однако супругам пока не разрешили окончательно переехать туда на постоянной основе.