В России увеличилось количество мужчин, заключающих «суррогатные браки» ради появления детей, потому что их матери требуют внуков. Родившую ребенка невестку в таких случаях выживают из семьи, утверждает KP.RU со ссылкой на юристов.

Основатель юридического бюро Ксения Зайцева подтвердила, что речь идет не о частных случаях разлада в семьях, когда отец забирает ребенка, а об умышленной схеме, изначально предусматривающей расставание после брака и родов.

Для того чтобы избежать возможных проблем с судебными тяжбами, мужчины останавливают выбор на девушках из простых семей без существенных денежных средств, необходимых для защиты своих интересов в суде. Сами процессы в таких случаях затягиваются путем оспаривания решений на разных уровнях. В ряде случаев отцы даже могут отказаться исполнять решение суда и не отдать ребенка.

Как отмечают юристы, в таких ситуациях мужчины внушают детям, что их мать якобы ведет асоциальный образ жизни и сама оставила семью, чтобы спустя годы без общения они не вспоминали о ней и вставали на позицию отца после 10 лет, когда по законодательству уже начинает учитываться выбор самого несовершеннолетнего.

Если же женщина не успела обратиться в МВД с просьбой о запрете на вывоз из страны общих детей, вернуть ребенка из-за границы будет практически невозможно.

«Ребенка изымут, только если мужчина снова будет с ним въезжать в Россию. Но там тоже в итоге будут смотреть на решения судов — учитывая, что это не посторонний человек, а тоже родитель со своими правами», — пояснила Зайцева.

Основной целью «суррогатного брака» является экономия на услугах суррогатной матери, пишет KP.RU. В соответствии с российским законодательством одинокие мужчины не имеют права заключать договор о суррогатном материнстве. Из-за этого холостякам, которые хотят воспитывать ребенка самостоятельно или с участием собственной матери, также пришлось бы решать вопрос с фиктивным браком.

По словам руководителя направления Донорства ооцитов и Суррогатного материнства в клинике «За Рождение» Евгении Бусаровой, стоимость услуг суррогатной матери составляет от 4 до 5 млн рублей, включая гонорар в размере от 1,5 до 2 млн рублей, ежемесячные выплаты, покупку витаминов и препаратов на протяжении всей беременности, платный контракт на ведение у специалистов и роды, юридическое сопровождение, а также генетический тест.