Москва не будет терять бдительности, чтобы учения «коалиции желающих» возле границ России не перетекли в боевые действия, заявил RTVI член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал учения европейских миротворцев, которых западные страны планируют разместить на Украине после заключения мирного соглашения. Первые учения «коалиции желающих» с французскими и британскими войсками пройдут в Польше осенью, сообщил премьер-министр Дональд Туск.

«Это один из способов давления — проведение учений вблизи наших границ с целью запугать, что ли. Но они должны были уже понять, что это невозможно», — сказал Колесник.

По его словам, любые агрессивные действия в адрес России сейчас приветствуются западными странами, «вот они и тратят деньги своих налогоплательщиков, в солдат играют, потому что еще реальных боевых действий не нюхали».

«А вот когда до этого дойдет время, тогда и посмотрим, как они будут учения проводить и будет ли где проводить учения», — предупредил собеседник RTVI.

Колесник также обратил внимание на участившиеся провокации со стороны Запада.

«Нет такого, чего они не сделали для того, чтобы нас спровоцировать. Но, во-первых, это бесполезный номер — провоцировать нас. А во-вторых, мы решим так, как выгодно Российской Федерации в любой момент», — сказал парламентарий.

Что касается разного рода учений, то, продолжил депутат, учения страны Запада «регулярно проводят — и на воде, и в воздухе». «Вот сейчас в Калининградской области уже болтаются самолеты — и разведчики, и бомбардировщики, вдоль границ летают постоянно», — отметил он.