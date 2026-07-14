Горсовет Уфы на внеочередном заседании 14 июля единогласно расторг контракт с главой администрации города Ратмиром Мавлиевым, сообщил «Интерфакс». Формальным основанием стало уведомление о прекращении его допуска к гостайне, поступившее в совет накануне вечером.

Как зачитал с трибуны председатель горсовета Марат Васимов, по пункту 3 раздела 8 контракта с главой администрации от 22 марта 2022 года документ подлежит расторжению в случае прекращения допуска к гостайне. По итоговому табло, которое показал в эфире телеканал UTV, за расторжение контракта проголосовали все 28 присутствовавших депутатов.

Мавлиев находится под следствием с конца апреля: по версии следствия, он причастен к незаконному отчуждению земельного участка площадью более 1,3 тыс. кв. м на территории санатория «Радуга» — по этому эпизоду проходят еще трое фигурантов.

Как писали KP.RU и «Бизнес Online», Мавлиеву также вменяют получение от девелопера 10 млн рублей за покровительство при вводе в эксплуатацию многоквартирного дома и сбор порядка 30 млн рублей с рекламных агентств под видом добровольных пожертвований через подставные фонды, из которых, по данным следствия, 21 млн рублей потратили на автомобиль для личных и служебных поездок.

Помимо этого, ему предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий) и ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Сам экс-глава администрации вину отрицает и называет уголовное дело результатом оговора со стороны застройщика, с которым у мэрии были судебные споры.

Мавлиева задержали 28 апреля, через два дня суд поместил его в СИЗО. 6 мая по итогам апелляции Верховный суд Башкирии заменил эту меру на домашний арест, 12 мая чиновника на восемь дней госпитализировали с подозрением на сердечный приступ, а 3 июля меру пресечения смягчили до запрета определенных действий — сейчас он обязан находиться дома только в ночное время.

На заседании горсовета несколько депутатов публично высказались о коррупционном скандале вокруг мэрии — видеозапись выступлений опубликовал телеграм-канал «Честно говоря».

Как сообщает UTV и «Бизнес Online», депутат Павел Васильев во время заседания заявил о коррупции и связи мэрии с «девушками легкого поведения».

«В последнее время на всю власть идет поток грязи. И уже этот поток грязи идет не только от СМИ, а [и от] простых жителей. У нас идет специальная военная операция. Бабушки получают пенсию от 15 тысяч, если кто-то получает 30-35 тысяч, начинают завидовать. Бойцы за месяц получают 200 тысяч, Родину защищают, кровь проливают, каждый день рискуют. А тут за 5 минут почти 200 тысяч тратится на девушек легкого поведения. Коррупционная составляющая — понятно, но аморалка — это вообще беспредел. Нельзя, чтобы это было в администрации, чтобы было во власти», — сообщил он.

Жестко выступил и депутат Юлай Муратов. «В воздухе витает всякая информация: и эскортницы, и коррупция, и судьи из Татарстана. <…> Этот бардак пора заканчивать. Все смотрят как будто сериал “Санта-Барбара”. <…> У нас впереди спецоперация, победа нужна, выборы, а мы занимаемся этим балаганом», — сказал он.

Отдельно на заседании прозвучала информация об использовании служебного гаража администрации. «У нас есть информация о том, что гараж администрации Уфы использовался для перевозки судей из Татарстана. По этому поводу мы проведем проверку и направим обращения в Совет судей Республики Башкортостан, Высшую квалификационную коллегию судей России и квалификационную коллегию судей РБ», — сообщил Васимов.

Обязанности главы администрации Уфы с 1 июня исполняет Рустам Шарипов, ранее возглавлявший Бурзянский и Хайбуллинский районы Башкирии.