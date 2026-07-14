Явного фаворита в сегодняшнем полуфинале чемпионата мира по футболу между Францией и Испанией нет — играют два лидера мирового футбола с разными, но одинаково сильными сторонами игры. Об этом в беседе с RTVI заявил бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин.

«Шансы на победу до матча у всех одинаковы. Очень хороша атака у Франции, которую непросто сдержать, но и у сборной Испании великолепные оборонительные действия, великолепные защитники, которые, наверное, знают, как сдержать этих талантливых молодых игроков. Поэтому сложно кому-то отдать предпочтение. Играют два лидера мирового футбола, и явного фаворита, как по мне, нет», — сказал он.

Матч пройдет 14 июля на стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне (Техас), начало — в 22:00 по московскому времени. Победитель выйдет в финал 19 июля, проигравший сыграет в матче за третье место 18 июля. Перед игрой на стадионе объявят минуту молчания в память о жертвах теракта в Ницце 14 июля 2016 года — об этом ранее написал в соцсети X президент Франции Эммануэль Макрон, поблагодаривший президента ФИФА Джанни Инфантино за то, что федерация откликнулась на эту просьбу.

Оценивая игру команд по ходу турнира, Семин отметил, что зрелищнее пока выглядит французская сборная.

«Наверное, более ярко играет, и болельщикам нравится сборная Франции. Но Испания играет очень качественно», — уточнил экс-тренер сборной России.

В случае победы над испанцами французы станут лишь третьей командой в истории чемпионатов мира, которой удастся выйти в финал три раза подряд — такое ранее удавалось только сборным Германии (1982—1990) и Бразилии (1994—2002). Действующие вице-чемпионы мира взяли титул в 2018 году и уступили в финале Аргентине в 2022-м.

Семин объяснил такую стабильность результатов работой с детьми и подростками.

«Команде позволила добиться такого результата правильная работа по всем направлениям в футболе. Вы посмотрите — сейчас играют Франция и Испания, как играют в последнее время юношеские и молодежные сборные этих стран. Они все время на первых местах в Европе. Вот это им и позволило побеждать сегодня. Выросли новые игроки, выросли новые таланты за счет подготовки в детско-юношеских академиях», — уверен собеседник RTVI.

Прогноз на исход встречи он давать отказался, отметив, что итог турнира решат сразу два полуфинала.