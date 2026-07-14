Международная морская организация (IMO) как агентство в составе ООН выступила против планов президента США Дональда Трампа взимать 20% за проход через Ормузский пролив. Об этом заявил ее официальный представитель.

Он подчеркнул, что IMO придерживается четкой последовательной позиции в отношении вопроса сборов за проход судов через международные проливы.

«Ожидаем более подробной информации. IMO категорически против взимания платы за проход через проливы, используемые для международного судоходства. Не существует правовых оснований для введения обязательных сборов только за проход через пролив», — заявил представитель агентства.

Ранее сегодня президент США опубликовал в своей соцсети Truth Social план по возобновлению морской блокады Ирана и введению платы за все грузы, следующие через пролив.

По данным The Wall Street Journal, администрация Трампа рассматривает этот шаг как часть стратегии экономического давления на Иран. В Белом доме настаивают, что мера направлена исключительно против Ирана, хотя юридические эксперты сомневаются в возможности адресного применения такого сбора без нарушения норм ВТО и предупреждают, что этот шаг может спровоцировать международные споры и нарушить цепочки поставок энергоносителей.

Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти, является одним из самых важных морских путей, а его правовой статус регулируется Конвенцией ООН по морскому праву, гарантирующей право транзитного прохода для всех судов.

Как отмечает Financial Times, предыдущие попытки США ввести подобные сборы не находили поддержки у международного сообщества и большинства стран-членов ООН, а также не имеют прецедентов в современной морской практике. Иран уже осудил предложение Трампа, назвав его «актом пиратства» и пригрозив ответными мерами.

В то же время европейские союзники США выразили обеспокоенность тем, что односторонние сборы могут подорвать международное морское право, и призвали Вашингтон воздержаться от действий, способных дестабилизировать глобальную торговлю.

Представители судоходных компаний, опрошенные Bloomberg, заявили, что введение 20-процентного сбора существенно повысит стоимость транспортировки нефти и товаров, а это ударит по потребителям во всем мире.

По данным Reuters, Иран начал консультации с Китаем и Россией по вопросу совместного обеспечения безопасности судоходства в регионе в случае введения американского сбора.

Тем временем источники, близкие к администрации США, сообщили, что Трамп рассматривает возможность распространения подобных сборов на другие стратегические проливы, включая Малаккский и Баб-эль-Мандебский, однако эта инициатива пока не получила поддержки даже внутри его администрации.