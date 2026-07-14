Российские средства ПВО с 20:00 13 июля до 08:00 мск 14 июля перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России. В ряде регионов падение обломков привело к пожарам, повреждениям инфраструктуры и зданий, в Краснодарском крае пострадал один человек.

По данным регионального оперштаба, в Краснодарском крае после падения обломков БПЛА произошло возгорание на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. В Северском районе пострадал один человек, его госпитализировали. Обломки также упали по 16 адресам в поселке Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко, где повреждены частные дома, многоквартирный дом, здание на железнодорожном переезде и территории двух предприятий.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что после атаки на энергетическую инфраструктуру часть города осталась без электроснабжения. По его словам, специалисты оценивают масштаб повреждений. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что после отражения атаки беспилотников на промышленную зону Салавата возникли несколько очагов задымления, пострадавших нет. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников, летевших в сторону столицы.

По данным Минобороны, беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Башкирией и Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.