Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон, вероятно, возьмет под контроль Ормузский пролив и будет требовать компенсацию за обеспечение судоходства в этом районе. Об этом он сказал в эфире Fox News, передает Reuters.

«Мы будем удерживать пролив и, вероятно, будем им управлять. Мы станем хранителем пролива. Может быть, назовем это ангелом-хранителем пролива. И нам должны за это заплатить», — заявил Трамп.

Он также назвал США «хранителями Ормузского пролива» и объявил, что американская сторона планирует взимать компенсацию в размере 20% от всех грузов, проходящих по этому морскому пути, для того чтобы покрыть расходы на обеспечение безопасности судоходства.

По его словам, США будут «охранять» пролив и получать за это «много денег», поскольку другие страны, заинтересованные в свободе судоходства, «очень богаты» и находятся «на стороне» Вашингтона.

О том, что Трамп пообещал «взять пролив под контроль», пишет и AP. По данным агентства, американский президент заявил, что на воскресной встрече с иранской стороной «все было согласовано», однако позднее иранские переговорщики якобы сообщили о необходимости «внести пару изменений». Подробностей он не привел.

Ситуация вокруг Ормузского пролива резко обострилась после новых ударов США и Ирана. По данным AP, американские военные заявили об ударах примерно по 140 целям в Иране, включая пусковые площадки ракет и беспилотников, склады боеприпасов и средства связи. Трамп, комментируя эти удары NBC, сказал: «Мы разбомбили их к чертям прошлой ночью».

Центральное командование США заявило, что удары были нанесены по системам ПВО, береговым радарам, военно-морским объектам, а также ракетным и беспилотным возможностям Ирана. В Вашингтоне утверждают, что операция стала ответом на атаки по коммерческим судам в Ормузском проливе.

Иран, в свою очередь, заявил об ударах по объектам, связанным с американскими военными, в Бахрейне, Кувейте и Иордании. По данным Би-би-си, иранские СМИ также сообщили об атаке по радиолокационным системам в Омане. Кроме того, в Иране заявили, что не намерены отказываться от контроля над проливом. Советник иранского руководства Мохаммед Мохбер написал в соцсетях, что Тегеран будет бороться за Ормузский пролив, чтобы в будущем иранским судам не пришлось «платить дань врагу», сообщает AP.

По информации Би-би-си, с вечера воскресенья коммерческие суда, передающие данные о своем местоположении, не проходили через Ормузский пролив. В воскресенье пролив пересекли восемь коммерческих судов против 21 в субботу. Иранская Persian Gulf Strait Authority ранее заявила, что транзит через пролив «в настоящее время невозможен» из-за «незаконных перемещений американских военных сил в регионе».

Reuters отмечает, что Тегеран объявил о приостановке прохода через пролив после того, как назвал один из транзитов несанкционированным. Иранская сторона заявила, что разрешения на проход будут выдаваться после восстановления «стабильности и спокойствия». Корпус стражей исламской революции предупредил, что дальнейшее вмешательство США может привести к «более серьезным инцидентам» в мировом нефтегазовом секторе.

Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов мировой торговли энергоресурсами. Через него проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа. На фоне эскалации цены на нефть выросли: по данным Би-би-си, стоимость Brent утром в понедельник поднималась почти на 5%, превысив $79 за баррель. При этом в ЕС заявили, что пока не видят непосредственной угрозы поставкам нефти, газа и авиационного топлива.

ООН призвала стороны к максимальной сдержанности и восстановлению полной свободы судоходства в проливе. Великобритания, Франция и Германия осудили атаки Ирана на суда и призвали к скорейшему возобновлению движения через Ормузский пролив.