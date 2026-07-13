Средства направят на укрепление противовоздушной обороны республики, в том числе на закупку систем ПВО средней дальности для молдавской армии. После утверждения этого пакета общий объем поддержки Молдовы по линии фонда достигнет 317 млн евро.

В Совете ЕС заявили, что новая помощь позволит армии Молдовы «продолжать повышать оперативную эффективность и лучше защищать гражданское население». В Брюсселе подчеркивают, что поддержка Кишинева связана с необходимостью усилить обороноспособность страны на фоне региональной нестабильности, инцидентов с беспилотниками и рисков для воздушного пространства.

О намерении увеличить военную поддержку Молдовы ранее заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас во время официального визита в Кишинев 7—8 мая. Тогда она сообщила, что Евросоюз предложил странам-членам удвоить ежегодное финансирование молдавской армии через Европейский фонд мира — до 120 млн евро.

«Мы хотим видеть Молдову более сильной и более безопасной. Поэтому мы предложили государствам-членам удвоить ежегодное финансирование Европейского фонда мира до 120 млн евро — это крупнейшая помощь, предоставленная одной стране в рамках данного инструмента», — заявила Каллас.

Она также подчеркнула, что ЕС видит Молдову частью европейского пространства и намерен продолжать поддержку Кишинева на пути евроинтеграции. По словам Каллас, Приднестровье не должно стать препятствием для «европейского будущего» республики.

«Мы хотим, чтобы вы стали частью ЕС, и признаем значительный прогресс, которого вам удалось добиться благодаря проведению реформ. Мы отмечаем вашу скорость и решимость. Мы и дальше хотим помогать Молдове становиться все ближе к ЕС. Хотим заверить вас, что Приднестровье не станет препятствием для европейского будущего Республики Молдова», — сказала глава дипломатии ЕС.

Президент Молдовы Майя Санду после встречи с Каллас сообщила, что обсуждала с ней сохранение безопасности в регионе и евроинтеграцию страны.

В прошлом году Европейский фонд мира уже выделил Молдове 60 млн евро на закупку оборудования для защиты от дронов. К тому моменту общий бюджет программы поддержки достиг 197 млн евро за четыре года. Молдова является вторым по величине получателем военной помощи ЕС после Украины.

При этом часть ранее обещанной помощи Кишинев до сих пор не получил. В частности, речь идет о пакете нелетального вооружения на 40 млн евро, который был одобрен еще в июне 2022 года. В ноябре прошлого года Евросоюз продлил срок его поставки на год — до декабря 2026 года. Накануне Каллас заверила журналистов, что ЕС поставит обещанное оборудование в новые сроки и «рассматривает возможность дополнительной поддержки в будущем».

Ранее по линии EPF страна уже получила два радара — французский активный радар Thales GM200, поставленный в декабре 2025 года, и систему чешской компании ERA, которая разворачивается в текущем году.

Кишинев и Брюссель объясняют наращивание военной помощи необходимостью защиты от беспилотников, укрепления ПВО и повышения устойчивости Молдовы перед угрозами безопасности. В последние годы в стране неоднократно фиксировали инциденты с беспилотниками и их обломками, в том числе в районах, расположенных недалеко от границы с Украиной.

Помимо помощи Молдове, Еврокомиссия предложила странам блока отдельный совместный проект по усилению общеевропейской системы противовоздушной и противоракетной обороны стоимостью от 55 до 80 млрд евро. Инициативу еще предстоит обсудить государствам-членам — следующая возможность для этого появится на неформальной встрече министров обороны ЕС 1 сентября.